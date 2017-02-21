В военном лицеи им.Д.Асанова состоялось собрание, посвященное Дню защитника Отечества

21 февраля 2017, 19:10 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В клубе Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерал-майора Д.Асанова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил КР.

В мероприятии приняли участие руководство Генерального штаба Вооруженных Сил, военнослужащие Генерального штаба и Государственного комитета по делам обороны из числа выпускников военного лицея, воспитанники, офицеры и преподавательский состав военно-учебного заведения.

Обращаясь с поздравительным словом к кадетам, начальник Генштаба генерал-майор Р.Дуйшенбиев подчеркнул, что в Вооруженных Силах страны вошло в традицию ежегодно отмечать День защитника Отечества.

По его словам, 23 февраля по праву считается праздником тех, кто достойно и самоотверженно исполнил свой долг перед Отечеством, кто всегда готов встать на защиту своего народа и своей страны. "У кыргызов испокон веков армия служила гарантом государственности. Наш кыргызский народ всегда защищал свободу и независимость родной земли, и мы - потомки наших великих предков гордимся этим и достойно продолжаем наше священное дело", - отметил он.

"Современная обстановка, связанная с международным терроризмом, отличается своей нестабильностью. Все это обязывает нас совершенствовать свои военные знания и направлять все свои усилия на обеспечение военной безопасности нашей республики. Руководство нашей страны уделяет пристальное внимание вопросу материально-технического и социального обеспечения военнослужащих, и работа в этом направлении будет только продолжаться", - подчеркнул начальник Генштаба.

Затем Р.Дуйшенбиев в торжественной обстановке вручил отличникам учебы, преподавательскому составу и офицерам военного лицея ведомственные медали, грамоты и ценные подарки.

Завершилось мероприятие праздничным концертом Центрального Дома Армии.