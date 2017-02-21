Президент Алмазбек Атамбаев принял делегацию Европарламента

21 февраля 2017, 19:12 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял делегацию Европейского парламента во главе с Председателем делегации Европейского парламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией Иветой Григуле. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям взаимодействия. Были высказаны мнения по актуальным международным и региональным вопросам, обсуждены политические и экономические реформы, а также демократические преобразования, которые были осуществлены в Кыргызстане за последние годы, в том числе принятые референдумом поправки в Конституцию.

Также на встрече были обсуждены итоги состоявшихся накануне визитов Президента А.Атамбаева в Бельгию и Германию с посещением Институтов Европейского Союза. Президент отметил, что нашел полное понимание и поддержку у европейских лидеров и выразил уверенность в дальнейшей активизации сотрудничества с европейскими партнерами.

Кроме того, А.Атамбаев обсудил с членами делегации Европарламента подготовку к предстоящим в текущем году президентским выборам. Глава государства подчеркнул, что в Кыргызстане удалось добиться проведения честных и прозрачных выборов, результаты которых не вызывают сомнений у граждан и самих участников избирательных процессов.

Ивета Григуле от лица членов делегации Европарламента выразила искреннюю признательность за возможность встретиться с Президентом страны, разделяющей европейские ценности.