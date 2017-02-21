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Президент А.Атамбаев принял делегацию Европарламента во главе с Иветой Григуле (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411364-ru.html

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21 февраля 2017, 18:58       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 21 февраля принял делегацию Европейского парламента во главе с председателем делегации Европейского парламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией Иветой Григуле.
Как сообщили в Аппарате президента, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям взаимодействия. Были высказаны мнения по актуальным международным и региональным вопросам, обсуждены политические и экономические реформы, а также демократические преобразования, которые были осуществлены в Кыргызстане за последние годы, в том числе принятые референдумом поправки в Конституцию.
Также на встрече были обсуждены итоги состоявшихся накануне визитов президента А.Атамбаева в Бельгию и Германию с посещением Институтов Европейского Союза. Президент отметил, что нашел полное понимание и поддержку у европейских лидеров и выразил уверенность в дальнейшей активизации сотрудничества с европейскими партнерами.
Кроме того, А.Атамбаев обсудил с членами делегации Европарламента подготовку к предстоящим в текущем году президентским выборам. Президент подчеркнул, что в Кыргызстане удалось добиться проведения честных и прозрачных выборов, результаты которых не вызывают сомнений у граждан и самих участников избирательных процессов.
Ивета Григуле от лица членов делегации Европарламента выразила искреннюю признательность за возможность встретиться с президентом страны, разделяющей европейские ценности.

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