Президент А.Атамбаев принял делегацию Европарламента во главе с Иветой Григуле (фото)

21 февраля 2017, 18:58 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 21 февраля принял делегацию Европейского парламента во главе с председателем делегации Европейского парламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией Иветой Григуле.

Как сообщили в Аппарате президента, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом по ключевым направлениям взаимодействия. Были высказаны мнения по актуальным международным и региональным вопросам, обсуждены политические и экономические реформы, а также демократические преобразования, которые были осуществлены в Кыргызстане за последние годы, в том числе принятые референдумом поправки в Конституцию.

Также на встрече были обсуждены итоги состоявшихся накануне визитов президента А.Атамбаева в Бельгию и Германию с посещением Институтов Европейского Союза. Президент отметил, что нашел полное понимание и поддержку у европейских лидеров и выразил уверенность в дальнейшей активизации сотрудничества с европейскими партнерами.

Кроме того, А.Атамбаев обсудил с членами делегации Европарламента подготовку к предстоящим в текущем году президентским выборам. Президент подчеркнул, что в Кыргызстане удалось добиться проведения честных и прозрачных выборов, результаты которых не вызывают сомнений у граждан и самих участников избирательных процессов.

Ивета Григуле от лица членов делегации Европарламента выразила искреннюю признательность за возможность встретиться с президентом страны, разделяющей европейские ценности.