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Вице-премьер: Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vitse-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411363-ru.html

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Жениш Разаков: "Работа по защите прав человека в Кыргызстане ведется на системной основе"

21 февраля 2017, 18:40       Комментарии

Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионе. Об этом на заседании Координационного совета по правам человека при правительстве сказал вице-премьер-министр Жениш Разаков.
По его словам, за последние годы в Кыргызстане улучшается ситуация по защите прав человека. Работа в данном направлении ведется на системной основе.
На заседании также были заслушаны промежуточные результаты работы рабочей группы по подготовке третьего периодического национального доклада о принятых мерах по осуществлению своих обязательств согласно Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и по внедрению Стамбульского протокола.
Разаков подчеркнул, что задачей любого государства является надлежащее обеспечение защиты и соблюдения свобод и прав человека. Он также отметил, что их обеспечение несовместимо с дискриминацией по какому-либо признаку. Вице-премьер подчеркнул важность постоянного совершенствования механизмов обеспечения защиты прав и свобод граждан страны и реализации международных обязательств в сфере прав человека.
По итогам заседания Министерству юстиции было поручено доработать вопросы качественного механизма оспаривания приемлемости индивидуальных жалоб граждан против Кыргызстана и внести на рассмотрение КСПЧ. Также рабочей группе поручено ускорить подготовку предложений по внедрению Стамбульского протокола в Кыргызстане.

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