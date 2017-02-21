Вице-премьер: Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионе

21 февраля 2017, 18:40 Комментарии

Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионе. Об этом на заседании Координационного совета по правам человека при правительстве сказал вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, за последние годы в Кыргызстане улучшается ситуация по защите прав человека. Работа в данном направлении ведется на системной основе.

На заседании также были заслушаны промежуточные результаты работы рабочей группы по подготовке третьего периодического национального доклада о принятых мерах по осуществлению своих обязательств согласно Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и по внедрению Стамбульского протокола.

Разаков подчеркнул, что задачей любого государства является надлежащее обеспечение защиты и соблюдения свобод и прав человека. Он также отметил, что их обеспечение несовместимо с дискриминацией по какому-либо признаку. Вице-премьер подчеркнул важность постоянного совершенствования механизмов обеспечения защиты прав и свобод граждан страны и реализации международных обязательств в сфере прав человека.

По итогам заседания Министерству юстиции было поручено доработать вопросы качественного механизма оспаривания приемлемости индивидуальных жалоб граждан против Кыргызстана и внести на рассмотрение КСПЧ. Также рабочей группе поручено ускорить подготовку предложений по внедрению Стамбульского протокола в Кыргызстане.