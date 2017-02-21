Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.50 $/гр (-0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вице-премьер: Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионеВице-премьер: Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионеАктивисты отправили обращение правительству о ремонте дорог в КараколеАктивисты отправили обращение правительству о ремонте дорог в Караколе

Ч.Турсунбеков: "Положительные результаты в регионах свидетельствует о постепенном развитии страны"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/ushcherba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411362-ru.html

Похожие новости

Из Фонда Торага ЖК выделены 100 тыс сомов семье Ш.Эшенкуловых, потерявшей 2 детей в результате схода лавины

Вице-премьер: Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионе

Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются одними из лучших в регионе, - вице-премьер Ж.Разаков

"Made in KG" Роль Ассоциации отечественных производителей в развитии экономики страны

Сумма ущерба в результате незаконного увольнения госслужащих в 2016 году составила более 2,6 млн сомов, - ГКС

21 февраля 2017, 18:33       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в рамках рабочего визита в Чуйскую область встретился с активом Панфиловского, Жайылского, Московского и Сокулукского районов.
Свое выступление на встрече с местными жителями Торага начал со слов соболезнований в связи с авиакатастрофой в Сокулукском районе близ международного аэропорта "Манас", сообщает пресс-служба ЖК КР.
Далее, Ч.Турсунбеков, отметил, что состоявшиеся 11 декабря прошлого года выборы в местные кенеши и Референдум по внесению изменений в Конституцию КР, прошли в рамках традиционных демократических принципов. "Международные наблюдатели, которые приняли участие в выборах и Референдуме, дали высокую оценку их проведения", - отметил Торага.
Кроме этого, Торага Чыныбай Турсунбеков проинформировал избирателей о деятельности Жогорку Кенеша, кратко остановился на целях и задачах Стратегии развития парламента до 2021 года. Он отметил, что основной целью данной Стратегии является совершенствование деятельности законодательного органа.
Ч.Турсунбеков добавил, что ознакомился с деятельностью ряда предприятий в Чуйской области. "Положительные результаты в регионах свидетельствует о постепенном развитии страны",- подчеркнул он.
На встрече актив, депутаты местных кенешей обозначили ряд социальных проблем, в частности затронули вопросы обеспечения доступа населения чистой питьевой водой и завершения строительства зданий средних школ. К примеру, население выразило недовольство относительно недостроенных школ в селах Ак-Суу и Ак-Башат Сокулукского района Чуйской области.
Кроме этого, были затронуты вопросы обеспечения питьевой водой села Кызыл-Туу, Ак-Башат, указаны недостатки в исполнении закона "О государственных закупках", а также проблемы, касающиеся проведения тендеров.
Представители местных органов власти, присутствовавшие на встрече, отметили, что часть поднятых вопросов будет решена, для решения других было предложено разработать проекты на получение стимулирующих грантов из республиканского бюджета на развитие региона.
Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков отметил, что со стороны участников были подняты весьма важные вопросы, и ряд которых поручил их решение местным органам исполнительной власти. Как подчеркнул Торага, остальные проблемы будут направлены в соответствующие министерства и ведомства, их исполнение останется на его личном контроле.
Отметим, что в рабочей поездке в Чуйскую область принимают участие Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков, депутаты парламента Бакирдин Субанбеков, Кожобек Рыспаев, Эльвира Сурабалдиева, Бактыбек Райымкулов и представители соответствующих министерств и ведомств.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум