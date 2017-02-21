Ч.Турсунбеков: "Положительные результаты в регионах свидетельствует о постепенном развитии страны"

21 февраля 2017, 18:33 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в рамках рабочего визита в Чуйскую область встретился с активом Панфиловского, Жайылского, Московского и Сокулукского районов.

Свое выступление на встрече с местными жителями Торага начал со слов соболезнований в связи с авиакатастрофой в Сокулукском районе близ международного аэропорта "Манас", сообщает пресс-служба ЖК КР.

Далее, Ч.Турсунбеков, отметил, что состоявшиеся 11 декабря прошлого года выборы в местные кенеши и Референдум по внесению изменений в Конституцию КР, прошли в рамках традиционных демократических принципов. "Международные наблюдатели, которые приняли участие в выборах и Референдуме, дали высокую оценку их проведения", - отметил Торага.

Кроме этого, Торага Чыныбай Турсунбеков проинформировал избирателей о деятельности Жогорку Кенеша, кратко остановился на целях и задачах Стратегии развития парламента до 2021 года. Он отметил, что основной целью данной Стратегии является совершенствование деятельности законодательного органа.

Ч.Турсунбеков добавил, что ознакомился с деятельностью ряда предприятий в Чуйской области. "Положительные результаты в регионах свидетельствует о постепенном развитии страны",- подчеркнул он.

На встрече актив, депутаты местных кенешей обозначили ряд социальных проблем, в частности затронули вопросы обеспечения доступа населения чистой питьевой водой и завершения строительства зданий средних школ. К примеру, население выразило недовольство относительно недостроенных школ в селах Ак-Суу и Ак-Башат Сокулукского района Чуйской области.

Кроме этого, были затронуты вопросы обеспечения питьевой водой села Кызыл-Туу, Ак-Башат, указаны недостатки в исполнении закона "О государственных закупках", а также проблемы, касающиеся проведения тендеров.

Представители местных органов власти, присутствовавшие на встрече, отметили, что часть поднятых вопросов будет решена, для решения других было предложено разработать проекты на получение стимулирующих грантов из республиканского бюджета на развитие региона.

Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков отметил, что со стороны участников были подняты весьма важные вопросы, и ряд которых поручил их решение местным органам исполнительной власти. Как подчеркнул Торага, остальные проблемы будут направлены в соответствующие министерства и ведомства, их исполнение останется на его личном контроле.

Отметим, что в рабочей поездке в Чуйскую область принимают участие Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков, депутаты парламента Бакирдин Субанбеков, Кожобек Рыспаев, Эльвира Сурабалдиева, Бактыбек Райымкулов и представители соответствующих министерств и ведомств.