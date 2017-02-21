Кыргызстанец на турнире в США завоевал золото и путевку на ЧМ по джиу-джитсу

21 февраля 2017, 18:16 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев завоевал две медали на международном турнире по джиу-джитсу в США, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан брат спортсмена Муртазали Муртазалиев.

Международный турнир New York National Pro проходил в минувшие выходные в Нью-Йорке (США). Спортсмен из Кыргызстана выступал в весовой категории до 85 килограммов.

Как сообщил Муртазалиев, отечественный боец в итоговом зачете сумел завоевать третье место, тем самым получив право выступить в абсолютной весовой категории, где разыгрывалась путевка на мировое первенство.

В "абсолютке" Муртазалиев провел три схватки с призерами весовой категории до 110 килограммов. Он смог одолеть одного за другим, в конце концов став обладателем золотой медали.

"Победа в абсолютной весовой категории позволила ему выиграть путевку на чемпионат мира, который пройдет 14-16 апреля в Арабских Эмиратах", - отметил старший брат спортсмена.

Абдурахманхаджи Абдурахман является заслуженным мастером спорта международного класса. Он также двукратный чемпион мира и победитель первенства Азии и Европы.