Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.50 $/гр (-0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Таджикистан признал вину в срыве возобновления авиасообщения с УзбекистаномТаджикистан признал вину в срыве возобновления авиасообщения с УзбекистаномВ военном лицее им.Д.Асанова отметили День защитника Отечества (фото)В военном лицее им.Д.Асанова отметили День защитника Отечества (фото)

Кыргызстанец на турнире в США завоевал золото и путевку на ЧМ по джиу-джитсу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411361-ru.html

Похожие новости

Вице-премьер: Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются лучшими в регионе

Жениш Разаков: "Работа по защите прав человека в Кыргызстане ведется на системной основе"

Юные футзалисты Джалал-Абада завоевали золото республиканского турнира

Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются одними из лучших в регионе, - вице-премьер Ж.Разаков

Кыргызстанец избил сирийца в центре Москвы

21 февраля 2017, 18:16       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев завоевал две медали на международном турнире по джиу-джитсу в США, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан брат спортсмена Муртазали Муртазалиев.
Международный турнир New York National Pro проходил в минувшие выходные в Нью-Йорке (США). Спортсмен из Кыргызстана выступал в весовой категории до 85 килограммов.
Как сообщил Муртазалиев, отечественный боец в итоговом зачете сумел завоевать третье место, тем самым получив право выступить в абсолютной весовой категории, где разыгрывалась путевка на мировое первенство.
В "абсолютке" Муртазалиев провел три схватки с призерами весовой категории до 110 килограммов. Он смог одолеть одного за другим, в конце концов став обладателем золотой медали.
"Победа в абсолютной весовой категории позволила ему выиграть путевку на чемпионат мира, который пройдет 14-16 апреля в Арабских Эмиратах", - отметил старший брат спортсмена.
Абдурахманхаджи Абдурахман является заслуженным мастером спорта международного класса. Он также двукратный чемпион мира и победитель первенства Азии и Европы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум