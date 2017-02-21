Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.50 $/гр (-0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ч.Турсунбеков: "Положительные результаты в регионах свидетельствует о постепенном развитии страны"Ч.Турсунбеков: "Положительные результаты в регионах свидетельствует о постепенном развитии страны"Таджикистан признал вину в срыве возобновления авиасообщения с УзбекистаномТаджикистан признал вину в срыве возобновления авиасообщения с Узбекистаном

Активисты отправили обращение правительству о ремонте дорог в Караколе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411360-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке муниципалитет и активисты обсудили проблемы бездомных животных

Возле правительственной трассы умер мужчина, остановилось сердце — ГУВД

В Бишкеке на проспекте "Манаса" устанавливают ограждения и ремонтируют ирригацию

"Бишкекасфальтсервис" устанавливает ограждения и ремонтирует ирригацию на проспекте Манаса (фото)

Минтранс обещает завершить ремонт дороги Балыкчы – Чолпон-Ата к началу турсезона

21 февраля 2017, 18:26       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Мэр Каракола Данияр Арпачиев и активисты города провели встречу, чтобы обсудить вопросы состояния дорог и их ремонта, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Встреча состоялась в зале заседаний мэрии. Ранее сообщалось, что в городе собираются провести митинг.
Градоначальник Данияр Арпачиев рассказал собравшимся о планах ремонта городских дорог.
Активисты сообщили, что отправили обращение правительству, поддержанное горожанами, чтобы отремонтировали улицы Токтогула, Абдрахманова и Кыдыр Аке.
Если требование не будет выполнено, активисты грозятся все же выйти на митинг. Но пока вопрос решается, они пообещали не устраивать акций протеста.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум