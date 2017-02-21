Активисты отправили обращение правительству о ремонте дорог в Караколе

21 февраля 2017, 18:26 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Мэр Каракола Данияр Арпачиев и активисты города провели встречу, чтобы обсудить вопросы состояния дорог и их ремонта, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Встреча состоялась в зале заседаний мэрии. Ранее сообщалось, что в городе собираются провести митинг.

Градоначальник Данияр Арпачиев рассказал собравшимся о планах ремонта городских дорог.

Активисты сообщили, что отправили обращение правительству, поддержанное горожанами, чтобы отремонтировали улицы Токтогула, Абдрахманова и Кыдыр Аке.

Если требование не будет выполнено, активисты грозятся все же выйти на митинг. Но пока вопрос решается, они пообещали не устраивать акций протеста.