Девушку ударили в шею ножом из-за смартфона — она в тяжелом состоянии

21 февраля 2017, 18:44 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В Бишкеке на 22-летнюю девушку напал неизвестный и ударил в шею ножом, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По информации милиции, в ночь на вторник, 21 февраля, примерно в 00.00 в 9-м микрорайоне девушка вышла купить лекарства для матери. Когда она возвращалась домой, ее остановил мужчина лет 20-25 азиатской внешности и, угрожая ножом, начал требовать смартфон.

"Девушка начала сопротивляться, и мужчина ударил ее в шею. Он нанес ей колото-резаную рану. Нападавший убежал. Пострадавшую обнаружили прохожие и отвезли в Городскую детскую больницу № 3, которая находится недалеко от места нападения. Затем "скорая" отвезла девушку в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где ее сразу поместили в реанимацию", - отметили в ГУВД.

Нападавший скрылся с телефоном марки Samsung Galaxy стоимостью 6 тысяч сомов.

РУВД Октябрьского района Бишкека возбудило уголовное дело по статье 168 " Разбой" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.