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Девушку ударили в шею ножом из-за смартфона — она в тяжелом состоянии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411359-ru.html

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21 февраля 2017, 18:44       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В Бишкеке на 22-летнюю девушку напал неизвестный и ударил в шею ножом, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
По информации милиции, в ночь на вторник, 21 февраля, примерно в 00.00 в 9-м микрорайоне девушка вышла купить лекарства для матери. Когда она возвращалась домой, ее остановил мужчина лет 20-25 азиатской внешности и, угрожая ножом, начал требовать смартфон.
"Девушка начала сопротивляться, и мужчина ударил ее в шею. Он нанес ей колото-резаную рану. Нападавший убежал. Пострадавшую обнаружили прохожие и отвезли в Городскую детскую больницу № 3, которая находится недалеко от места нападения. Затем "скорая" отвезла девушку в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где ее сразу поместили в реанимацию", - отметили в ГУВД.
Нападавший скрылся с телефоном марки Samsung Galaxy стоимостью 6 тысяч сомов.
РУВД Октябрьского района Бишкека возбудило уголовное дело по статье 168 " Разбой" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.

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