День 21 Февраля: Пилоты проспали ВПП?

21 февраля 2017, 18:11 Комментарии

В ходе телефонного разговора между главами Казахстана и Беларуси Нурсултан Назарбаев рассказал Александру Лукашенко о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения.

Судя по сообщению пресс-службы белорусского президента, Назарбаев позвонил Лукашенко, чтобы узнать детали его конфликта с Россией. После того, как он услышал из первых уст об эскалации торговой войны в политическую напряженность, Назарбаев рассказал о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном.

Словом, "батька" жаловался, как его прессингует "царь", а "елбасы" рассказал, как он прессингует потомков Манаса. "Елбасы", наверное, также рассказал последнее заседание глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, которое "батюшка" пропустил в рамках эскалации отношений с "царем".

Тем временем, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова встретилась с послом Казахстана Айымдосом Бозжигитовым. Кемелова рассказала о 42 днях тотальной блокады в апреле-мае 2010 года, из-за которого умирали взрослые и дети. Блокада продолжилась летом, когда соседние страны вновь закрыли границу во время июньских событий.

Кризис отношений в Евразийском союзе очень некстати - правительство Кыргызстана, кандидаты в президенты и просто депутаты-оппозиционеры вынуждены продолжать расхваливать ЕАЭС, потому в свое время расхваливали и теперь неудобно менять позицию...

Экипаж грузового "Боинга 747" не контролировал высоту полета, самолет пролетел взлетно-посадочную полосу и во время ухода на второй круг из-за отсутствия визуального контакта с наземными ориентирами столкнулся с бетонным ограждением аэропорта и упал на жилые дома. Это сообщение появилось на сайте AirDisaster.ru, который аккумулирует информацию об инцидентах из открытых источников на территории бывших союзных республик.

Однако на сайте отсутствует информация о громких катастрофах, как, например, о сбитом 17 июля 2014 года над небом Донбасса малазийском пассажирском самолете Боинг-777.

Стоит отметить, что метеоусловия в публикации на сайте AirDisaster.ru идентичны сообщению в последнем пресс-релизе Межгосударственного авиационного комитета от 17 февраля 2017 года. В пресс-релизе говорится, что предварительный отчет готов и его публикация будет осуществлена после получения комментариев от турецкой стороны.

Возможно, именно этот отчет появился на сайте AirDisaster.ru.

В сообщении вся вина за авиакатастрофу возлагается на экипаж. "В процессе захода на посадку экипажем не осуществлялся контроль высот по удалению, что привело к пролету точки входа в глиссаду (траектория посадки) на 650 футов (200 м)... На удалении 1,5 км от торца ВПП, произошел захват ложной глиссады с кратковременной (около 1 секунды) активацией режима захвата глиссады. Самолет в автоматическом режиме начал снижаться параллельно расчетной глиссады", - говорится в сообщении AirDisaster.