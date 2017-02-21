В военном лицее им.Д.Асанова отметили День защитника Отечества (фото)

21 февраля 2017, 18:12 Комментарии

В клубе Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асанова 21 февраля состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

Как сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил, с поздравительным словом к кадетам выступил начальник Генштаба Райимберди Дуйшенбиев. Он подчеркнул, что в Вооруженных силах Кыргызстана вошло в традицию ежегодно отмечать День защитника Отечества. "23 февраля по праву считается праздником тех, кто достойно и самоотверженно исполнил свой долг перед Отечеством, кто всегда готов встать на защиту своего народа и своей страны. У кыргызов испокон веков армия служила гарантом государственности. Наш кыргызский народ всегда защищал свободу и независимость родной земли, и мы - потомки наших великих предков гордимся этим и достойно продолжаем наше священное дело.

Современная обстановка, связанная с международным терроризмом, отличается своей нестабильностью. Все это обязывает нас совершенствовать свои военные знания и направлять все свои усилия на обеспечение военной безопасности нашей республики", - сказал он.

В завершение мероприятия Р.Дуйшембиев вручил отличникам учебы, преподавательскому составу и офицерам военного лицея ведомственные медали, грамоты и ценные подарки.

В мероприятии приняли участие руководство Генштаба Вооруженных сил, военнослужащие Генштаба и Государственного комитета по делам обороны из числа выпускников военного лицея, воспитанники, офицеры и преподавательский состав военно-учебного заведения.