Таджикистан признал вину в срыве возобновления авиасообщения с Узбекистаном

21 февраля 2017, 18:22 Комментарии

Руководство авиакомпании "Сомон Эйр" отстранило от работы всех лиц, виновных в ситуации, связанной с несостоявшимся авиарейсом Душанбе — Ташкент. Об этом сообщают СМИ Таджикистана со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Сомон Эйр".

Как отмечается, после проведения руководством авиакомпании "Сомон Эйр" тщательного анализа сложившейся ситуации было выявлено, что пакет документов со стороны компании был отправлен узбекской стороне несвоевременно. Все лица, ответственные в произошедшей ситуации, во главе с коммерческим директором Алишером Рустамовым понесли наказание и отстранены от работы.

В настоящее время между авиакомпаниями двух стран решаются все технические процедуры. Рейс по маршруту Душанбе — Ташкент — Душанбе должен состояться в ближайшие дни.

Напомним, согласно договоренности глав государств и правительств Таджикистана и Узбекистана с целью продолжения развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере воздушных перевозок, 10 февраля в Ташкенте состоялись переговоры между авиакомпаниями "Сомон Эйр" и "Узбекистан Эйрвейз" относительно открытия регулярных рейсов по маршруту Душанбе — Ташкент — Душанбе. Переговоры прошли успешно. Авиакомпания "Сомон Эйр" получила от Госавианадзора Узбекистана эксплуатационное разрешение, на основании которого с 20 февраля может осуществлять полёты из Душанбе в аэропорт Ташкента.

Накануне первый регулярный рейс по маршруту Душанбе — Ташкент не состоялся. Авиакомпания "Сомон Эйр" не получила разрешение от аэропорта Ташкента на осуществление полета.