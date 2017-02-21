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"Помогите, пожалуйста": Судья пытается закрыть дело иностранца, виновного в ДТП

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sud-py...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411355-ru.html

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21 февраля 2017, 18:10       Комментарии

В редакцию K-News обратилась жительница Чуйской области, чей муж пострадал в результате ДТП − столкновения с машиной, за рулем которой был гражданин Иордании.
Как рассказала пострадавшая, летом 2016 года семейная пара Мадылбек Седибалиев и Кульсада Кадармаева ехали после работы домой в село Кой-Таш. По дороге они попали в ДТП. На встречную полосу выехала легковушка, и машины столкнулись. Женщина потеряла сознание, а ее муж сломал ногу в восьми местах.
Милиция установила, что автомашина Volkswagen sharan под управлением гражданина Иордании Валида Даоута, двигаясь в северном направлении по улице Алма-Атинской села Беш-Кунгей, совершила столкновение с автомашиной Mersedes Benz sprinter под управлением Мадылбека Седибалиева, который двигался в южном направлении по той же дороге.
"Я сразу потеряла сознание, проснулась только в больнице. А муж сломал ногу в нескольких местах. Как выяснилось позже, за рулем другого автомобиля сидел гражданин Иордании. Он цел, после аварии даже не пришел к нам в больницу, хотя по сути он виновен в ДТП", − возмущается потерпевшая.
По данному факту следственным отделом Аламединского района было возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый иностранец не приходил на допрос к следователю и мог скрыться от следствия. 19 августа следователь СО ОВД Аламединского района ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО Бишкека. Но Аламединский районный суд оставил его под домашним арестом. Также выяснилось, что водительские права он получил всего за 10 дней до аварии, а когда его задержали, то при себе не имел никаких документов. Как его отпустили без удостоверения под домашний арест, мы не знаем. Позже он принес справку о том, что преподает в одном из вузов страны. Но это тоже не точно", − сообщил K—News адвокат потерпевших Марат Шарипов.
Сами пострадавшие считают, что судебное дело затягивается искусственно. Они жалуются, что адвокат постоянно подает различные ходатайства, из-за которых затягивается судебный процесс.
"К примеру, на последнем судебном процессе подсудимый ходатайствовал о повторной экспертизе. Наш адвокат пытался объяснить, что нет необходимости проведения повторной экспертизы, так как во время процесса все эксперты были допрошены и даны исчерпывающие ответы. Но судья даже не стала принимать это к сведению. Назначив экспертизу сроком на один месяц. Самое интересное, судебно-медицинская экспертиза подсудимого пропала загадочным образом. Таким образом они хотят затянуть дело, так как срок давности за это преступление один год. Если они так дотянут до июля, то дело прекратят. А ущерб от аварии составил уже около 1 млн сомов, но никто его не собирается нам выплачивать", − возмутилась Кадармаева.
Сейчас потерпевшая сторона надеется на то, что дело не закроют, и пострадавшие смогут получить компенсацию, ведь они лишились всего из-за ДТП.
"Мы каждый месяц ходим на лечение, пережили четыре операции. Одно титановое шунтирование стоит около 100 тыс. сомов. Мы продали все – дом, машину, даже дом дочери на продажу выставили, чтобы были деньги на лечение. А виновник аварии ходит на свободе. Пусть возместит нам лечение и весь ущерб. Надеемся на справедливое решение судей!" − рассказала она.

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