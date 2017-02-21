Отбор Кубка АФК: "Дордой" выиграл таджикистанский "Хосилот"

21 февраля 2017, 17:48 Комментарии

Завершился матч на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева в Оше между бишкекским "Дордоем" и "Хосилотом" из Таджикистана в рамках квалификации плей-офф Кубка АФК-2017.

Как сообщает Футбольный клуб "Дордой", первую десятиминутку поединка команды боролись за центр поля. "Дордой" стремился развивать атаки через правый фланг, а также исполнил множество угловых, которые успеха не принесли.

В середине первого тайма реальную возможность открыть счет имел Авазбек Откеев, вышедший практически один на один с голкипером. Однако его удару не хватило точности. За 10 минут до конца первого тайма гости остались в меньшинстве - за грубый фол против Анатолия Власичева был удален Содик Муса. На перерыв команды ушли, так и не распечатав ворота.

В начале второго тайма "Дордою" удалось реализовать быстрый гол. На левом фланге Откеев прострелил в штрафную, где передачу преобразовал в голевую узбекский легионер Алишер Азизов. Тем самым он забил три гола подряд в трех матчах в рамках отбора Кубка АФК.

Оставшееся время командам не удалось поразить ворота друг друга и матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Дордоя".

Напомним, ответный матч между этими командами пройдет 28 февраля в Таджикистане на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

Отметим, команды борются за единственную путевку в групповой раунд Кубка АФК. Ранее команды в двух матчевых противостояниях обыграли своих соперников. В частности, вице-чемпион и обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский "Дордой" одолел "Балкан", а серебряный призер Таджикистана "Хосилот" - чемпиона Афганистана "Шахин Асмаи".