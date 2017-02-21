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Отбор Кубка АФК: "Дордой" выиграл таджикистанский "Хосилот"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355785_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411354-ru.html

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21 февраля 2017, 17:48       Комментарии

Завершился матч на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева в Оше между бишкекским "Дордоем" и "Хосилотом" из Таджикистана в рамках квалификации плей-офф Кубка АФК-2017.
Как сообщает Футбольный клуб "Дордой", первую десятиминутку поединка команды боролись за центр поля. "Дордой" стремился развивать атаки через правый фланг, а также исполнил множество угловых, которые успеха не принесли.
В середине первого тайма реальную возможность открыть счет имел Авазбек Откеев, вышедший практически один на один с голкипером. Однако его удару не хватило точности. За 10 минут до конца первого тайма гости остались в меньшинстве - за грубый фол против Анатолия Власичева был удален Содик Муса. На перерыв команды ушли, так и не распечатав ворота.
В начале второго тайма "Дордою" удалось реализовать быстрый гол. На левом фланге Откеев прострелил в штрафную, где передачу преобразовал в голевую узбекский легионер Алишер Азизов. Тем самым он забил три гола подряд в трех матчах в рамках отбора Кубка АФК.
Оставшееся время командам не удалось поразить ворота друг друга и матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Дордоя".
Напомним, ответный матч между этими командами пройдет 28 февраля в Таджикистане на Центральном республиканском стадионе Душанбе.
Отметим, команды борются за единственную путевку в групповой раунд Кубка АФК. Ранее команды в двух матчевых противостояниях обыграли своих соперников. В частности, вице-чемпион и обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский "Дордой" одолел "Балкан", а серебряный призер Таджикистана "Хосилот" - чемпиона Афганистана "Шахин Асмаи".

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