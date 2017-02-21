В Бишкеке муниципалитет и активисты обсудили проблемы бездомных животных

21 февраля 2017, 17:46 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В управлении жилищно-коммунального хозяйства мэрии Бишкека состоялось расширенное совещание по обсуждению проблем бездомных животных в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

На совещании приняли участие вице-мэр Эркинбек Исаков, начальник управления ЖКХ Канатбек Эшатов, активисты и представители общественных фондов, которым не безразлична судьба бездомных животных.

Во время совещания обсуждались вопросы о стерилизации и отстреле бродячих собак, а также все собравшиеся сошлись во мнении, что работа и контроль над бездомными животными должна быть совместной работой представителей власти и активистов.