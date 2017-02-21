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В Бишкеке муниципалитет и активисты обсудили проблемы бездомных животных

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411353-ru.html

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21 февраля 2017, 17:46       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В управлении жилищно-коммунального хозяйства мэрии Бишкека состоялось расширенное совещание по обсуждению проблем бездомных животных в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
На совещании приняли участие вице-мэр Эркинбек Исаков, начальник управления ЖКХ Канатбек Эшатов, активисты и представители общественных фондов, которым не безразлична судьба бездомных животных.
Во время совещания обсуждались вопросы о стерилизации и отстреле бродячих собак, а также все собравшиеся сошлись во мнении, что работа и контроль над бездомными животными должна быть совместной работой представителей власти и активистов.

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