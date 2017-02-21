Жениш Разаков: "Работа по защите прав человека в Кыргызстане ведется на системной основе"

21 февраля 2017, 17:49 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. "Согласно проведенному мониторингу отчетливо видно, что за последние годы в Кыргызстане улучшается ситуация по защите прав человека. Работа в данном направлении ведется на системной основе и показатели нашей страны являются одними из лучших в регионе", - заявил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков сегодня, 21 февраля, на очередном заседании Координационного совета по правам человека при Правительстве КР (КСПЧ).

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, на заседании были рассмотрены вопросы качественного механизма оспаривания приемлемости индивидуальных жалоб граждан против КР.

Также были заслушаны промежуточные результаты работы рабочей группы по подготовке Третьего периодического национального доклада о принятых мерах по осуществлению своих обязательств согласно Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и по внедрению Стамбульского протокола.

Вице-премьер-министр констатировал, что задачей любого государства является надлежащее обеспечение защиты и соблюдения свобод и прав человека. Он также отметил, что их обеспечение несовместимо с дискриминацией по какому-либо признаку.

Жениш Разаков также подчеркнул важность постоянного совершенствования механизмов обеспечения защиты прав и свобод граждан страны и реализации международных обязательств в сфере прав человека.

По итогам заседания Министерству юстиции поручено доработать вопросы качественного механизма оспаривания приемлемости индивидуальных жалоб граждан против Кыргызстана и внести на рассмотрение КСПЧ.

Также рабочей группе поручено ускорить подготовку предложений по внедрению Стамбульского протокола в Кыргызстане.