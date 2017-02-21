Торага ЖК: Поддерживая местных производителей, мы сможем выйти на рынки ЕАЭС

21 февраля 2017, 17:56 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чынбай Турсунбеков в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью предприятия "Кыргыз Корм-Зерно сушилка". Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

ОсОО "Кыргыз Корм-Зерно сушилка" проводит сушку зерна, а также сотрудничает с аграрными хозяйствами. Как отметил руководитель предприятия Хе Годун, имеется возможность сушки до 40 тонн зерна в час. В настоящее время, идет сотрудничество с рядом сельскохозяйственных предприятий.

Торага Жогорку Кенеша, изучив работу объекта, ответил на вопросы представителей СМИ, сопровождающих его в ходе рабочей поездки.

Как подчеркнул Ч.Турсунбеков, есть все возможности для выхода отечественных производителей на рынки ЕАЭС. Для этого необходимо устранить внутренние барьеры и следовать единым требованиям, предъявляемым для экспорта продукции. Ч.Турсунбеков отметил, что необходимо построить современную лабораторию. Как подчеркнул он, без таких лабораторий, Кыргызстан не получит запланированные результаты в условиях интеграции в ЕАЭС. "Необходимо предпринять комплексные меры в вопросах поддержки производства",- подчеркнул Торага Жогорку Кенеша.

Напомним, Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков ознакомился с деятельностью ОАО "Каинды-Кант" и ОАО "Арстанбек", которое занимается производством животноводческой продукции.

Отметим, что в рабочей поездке в Чуйскую область принимают участие Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков, депутаты парламента Бакирдин Субанбеков, Кожобек Рыспаев, Эльвира Сурабалдиева, Бактыбек Райымкулов и представители соответствующих министерств и ведомств.