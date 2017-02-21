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Более 10 тысяч госслужащих имеют классные чины, ранги и звания – ГКС КР

Источник:
http://kabar.kg/news/bolee-10-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411350-ru.html

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21 февраля 2017, 18:10       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. На сегодняшний день 10 тыс 655 госслужащих имеют классные, дипломатические и налоговые ранги, специальные классные чины и звания. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания коллегии Государственной кадровой службы (ГКС) КР за 2016 год, сообщает пресс-служба ведомства.
В 2017 году приказом ГКС были присвоены классные чины 385 муниципальным служащим, замещающим главные должности в органах местного самоуправления.
В 2016 году за внесенный вклад в трудовую и иную деятельность, поощрены 1 тыс 73 государственных служащих.
Дополнительно было отмечено, что на административных должностях в системе государственной службы работают 97 кандидатов наук и 16 докторов наук.

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