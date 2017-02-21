Более 10 тысяч госслужащих имеют классные чины, ранги и звания – ГКС КР

21 февраля 2017, 18:10 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. На сегодняшний день 10 тыс 655 госслужащих имеют классные, дипломатические и налоговые ранги, специальные классные чины и звания. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания коллегии Государственной кадровой службы (ГКС) КР за 2016 год, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2017 году приказом ГКС были присвоены классные чины 385 муниципальным служащим, замещающим главные должности в органах местного самоуправления.

В 2016 году за внесенный вклад в трудовую и иную деятельность, поощрены 1 тыс 73 государственных служащих.

Дополнительно было отмечено, что на административных должностях в системе государственной службы работают 97 кандидатов наук и 16 докторов наук.