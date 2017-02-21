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Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются одними из лучших в регионе, - вице-премьер Ж.Разаков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411348-ru.html

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Жениш Разаков: "Работа по защите прав человека в Кыргызстане ведется на системной основе"

21 февраля 2017, 17:36       Комментарии

Показатели Кыргызстана по защите прав человека являются одними из лучших в регионе. Об этом 21 февраля на очередном заседании Координационного совета по правам человека при правительстве(КСПЧ) сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков. По его словам, что за последние годы в Кыргызстане улучшается ситуация по защите прав человека. Работа в данном направлении ведется на системной основе.
На заседании были рассмотрены вопросы качественного механизма оспаривания приемлемости индивидуальных жалоб граждан против Кыргызстана.
Также были заслушаны промежуточные результаты работы рабочей группы по подготовке Третьего периодического национального доклада о принятых мерах по осуществлению своих обязательств согласно Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и по внедрению Стамбульского протокола.
Ж.Разаков подчеркнул, что задачей любого государства является надлежащее обеспечение защиты и соблюдения свобод и прав человека. Он также отметил, что их обеспечение несовместимо с дискриминацией по какому-либо признаку.
Вице-премьер подчеркнул важность постоянного совершенствования механизмов обеспечения защиты прав и свобод граждан страны и реализации международных обязательств в сфере прав человека.
По итогам заседания Министерству юстиции поручено доработать вопросы качественного механизма оспаривания приемлемости индивидуальных жалоб граждан против Кыргызстана и внести на рассмотрение КСПЧ.
Также рабочей группе поручено ускорить подготовку предложений по внедрению Стамбульского протокола в Кыргызстане.

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