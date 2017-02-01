В Бишкеке без вести пропал 18-летний парень

21 февраля 2017, 17:46 Комментарии

В УВД Ленинского района Бишкек разыскивается без вести пропавшая Каныбек уулу Жоомарт 1999 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

20 сентября 2016 года он вышел из дома и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

"Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, одет по сезону, имеется папиллома на первом ухе размером 0,5 см. Всех кто обладает какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: 0 705 45 05 53, 0 553 102465, 0 312 352605 (группа розыска УВД Ленинского района Бишкека). 0(312) 35-29-47, 35-26-05 или 102 (дежурная часть УВД Ленинского района)", – говорится в сообщении.