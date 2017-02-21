Израильскому военному дали 1,5 года тюрьмы за убийство безоружного палестинца

21 февраля 2017, 17:50 Комментарии

Военнослужащий ЦАХАЛ Элор Азария приговорен к 1,5 годам тюрьмы за убийство палестинца Абдула Фатаха Шарифа, пишет "Медуза" со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как счел суд, Азария превысил границы самообороны, когда выстрелил в голову обезвреженному преступнику в марте 2016 года, когда тот с ножом напал на военных. Согласно решению военного суда, Азария также будет разжалован из сержанта в рядовые.

Защита военнослужащего уже пообещала обжаловать приговор. Сторона обвинения требовала для подсудимого от 3 до 5 лет тюрьмы, а адвокаты просили освободить его от наказания.