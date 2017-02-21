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Израильскому военному дали 1,5 года тюрьмы за убийство безоружного палестинца

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/izrail...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411346-ru.html

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Задержан мужчина, находившийся 14 лет в розыске за убийство жены

21 февраля 2017, 17:50       Комментарии

Военнослужащий ЦАХАЛ Элор Азария приговорен к 1,5 годам тюрьмы за убийство палестинца Абдула Фатаха Шарифа, пишет "Медуза" со ссылкой на The Jerusalem Post.
Как счел суд, Азария превысил границы самообороны, когда выстрелил в голову обезвреженному преступнику в марте 2016 года, когда тот с ножом напал на военных. Согласно решению военного суда, Азария также будет разжалован из сержанта в рядовые.
Защита военнослужащего уже пообещала обжаловать приговор. Сторона обвинения требовала для подсудимого от 3 до 5 лет тюрьмы, а адвокаты просили освободить его от наказания.

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