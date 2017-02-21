Сегодня: катастрофа Боинга, лобби и цена интернета, снос незаконного кафе

21 февраля 2017, 17:30 Комментарии

К катастрофе Боинга-747 привело наложение технического и человеческого факторов. Такой вывод можно сделать на основании данных, опубликованных на AirDisaster ресурсе, который специализируется на освещении авиапроисшествий. Из публикации следует, что произошел сбой в работе навигационного оборудования, техника не могла точно определить положение самолета в пространстве, его высоту и удаление от взлетно-посадочной полосы. Произошел захват ложной глиссады, и лайнер начал снижаться по неправильной траектории. Экипаж в условиях тумана этого мог просто не заметить.

Командир озвучил решение об уходе на второй круг на высоте 30 метров из-за отсутствия визуального контакта с наземными ориентирами. Однако взлетный режим был активирован только на высоте 16 метров, столкновения с землей предотвратить было уже невозможно. В 900 метрах от взлетно-посадочной полосы воздушное судно ударилось о грунт, после чего пробив бетонное ограждение, оказалось на территории поселка Дача-Су, где разрушилось и сгорело. Сайт AirDisaster не разглашает источник данных о крушении Боинга-747.

Кто лоббировал повышение тарифов на интернет? Один из главных фигурантов уголовного дела дал показания против главы Госкомитета по связи и информации Бакыта Шаршембиева. По данным источника, высокопоставленный чиновник наставал на заключении невыгодного для страны контракта с казахстанскими провайдерами, что едва не привело к значительному удорожанию интернет-связи для граждан Кыргызстана.

Напомним, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении председателя правления АО "Кыргызтелеком" Эмиля Ешеналиева по статье "Злоупотребление полномочиями". Позже расследование поручили Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. Интересно, почему только сейчас начинают всплывать скандальные подробности, связанные с невыгодными контрактами, которые заключались еще прошлым летом.

МИД Кыргызстана выразил соболезнования в связи со смертью постоянного представителя России при ООН в Виталия Чуркина. Телеграммы со словами сочувствия в адрес Сергея Лаврова направил Эрлан Абдылдаев. "Разделяя горечь и боль тяжелой утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким В.И. Чуркина и всему коллективу Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в послании.

Постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в канун своего 65-летия. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Видные политические деятели со всего мира говорят, что российская дипломатия понесла невосполнимую утрату.

Защитники Дастана Сарыгулова провели митинг. Участники акции, состоявшейся сегодня у "Белого дома", считают, что один из организаторов неудавшегося весной 2016 года государственного переворота, незаслуженно приговорен к 12 годам заключения. Правда, невиновность Сарыгулова они ничем подтвердить не могут.

Вызывает их недовольство и то, что процесс над заговорщиками, проходит в закрытом режиме. Они требуют представить общественности доказательства вины Дастана Сарыгулова, чтобы другим, кто решит покуситься на власть вооруженным путем, было неповадно. Кстати, это предложение заслуживает определенного внимания, тем более что страна полнится слухом о том, что одиозные политики ищут за рубежом спонсоров, чтобы весной попытаться раскачать в Кыргызстане митинговые страсти.

Снесли незаконное кафе и точку общепита. Очередная операция по демонтажу заведений, установленных в столице без разрешения и согласования, провела мэрия Бишкека. Сегодня были разобраны и вывезены павильоны, располагавшиеся на пересечении проспекта Чуй и улицы Шабдан Баатыра. Ликвидированы ларек по продаже фастфуда и кафе "Лализа".

Как отмечают в муниципалитете, работа по сносу беспорядочно установленных в столице объектов продолжится. При мэрии продолжает работать штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства, куда стекается информация о сомнительных заведениях и пристройках. Сотрудники работают в том числе и по сообщениям, поступающим от горожан.

Штормовое предупреждение. Кыргызгидромет сообщил о возрастающей угрозе схода лавин в горных районах. Отрезок времени с 21 по 24 февраля обозначен как период повышенного риска. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по горным дорогам, тем, кто, несмотря на опасность, собирается в путь, рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности.

Не смотря на это, граждане, ввиду собственной беспечности, равнодушны к наставлениям и предупреждениям чрезвычайного ведомства. На трассе Бишкек - Ош после обстрела склонов и принудительного спуска лавин образовалась многокилометровая пробка из-за того, что водители выезжали на полосы встречного движения, не желая уступать друг другу дорогу. Сотням владельцев авто и их пассажирам пришлось ночевать горах и на перевалах, из-за образовавшегося затора никто не мог продвинуться даже на метр.