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Юные футзалисты Джалал-Абада завоевали золото республиканского турнира

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355781_un...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411343-ru.html

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21 февраля 2017, 17:44       Комментарии

В Бишкеке прошел республиканский турнир по футзалу среди юношеских команд U-13, составленных из игроков 2004 года рождения.
Как сообщается, в турнире принимали участие шесть команд, в частности сборные Бишкека, Оша, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Чуйской областей, а также бишкекская команда Sun City.
Команды были разделены на две группы, после чего определили лучших.
По итогам турнира золото завоевала сборная Джалал-Абадской области, одолев с минимальным счетом команду Оша. Бронзовым призером стала сборная Бишкека.
Помимо этого, четвертое место заняла Sun City, на пятом месте сборная Иссык-Кульской области и шестой стала команда Чуйской области.

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