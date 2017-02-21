М.Абулгазиев: "Вопрос соблюдения норм безопасности строительства необходимо взять под особый контроль"

21 февраля 2017, 17:32 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Вопрос соблюдения норм безопасности строительства необходимо взять под особый контроль. Об этом заявил первый вице-премьер министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на I заседании Межведомственной рабочей группы по землеустройству и предоставлению разрешительных бумаг. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Первый вице-премьер-министр акцентировал внимание на важность четкого соблюдения всех технических норм при строительстве многоквартирных домов.

"Основными вопросами, требующими решения должны стать инвентаризация и приведение в соответствие нормативно-правовых актов в сфере земельного, архитектурного и градостроительного законодательства. Одновременно с этим пристального внимания требует вопрос инвентаризации и разграничения функций министерств и ведомств в сфере землепользования, градостроительства, надзора и приемки в эксплуатацию строительных объектов", - сказал М.Абулгазиев.

Рабочая группа будет рассматривать вышеуказанные группы в трех направлениях:

1) По земельным вопросам (предоставление земельных участков во временное пользование под строительство объектов различного назначения; определение границ придомовых земельных участков многоквартирных домов, изменение целевого назначения земельного участка, обновление Земельного кодекса Кыргызской Республики);

2) По вопросу строительства (стратегическое планирование развития городов, самовольное незаконное строительство объекта, НПА, градостроительная документация, регламент выдачи разрешительных документов на проектирование и строительство объектов различного назначения, получение технических условий на подключение объекта к инженерным сетям.

3) Разграничение функции государственных органов (приведение в соответствие НПА в сфере земельного, архитектурного и градостроительного законодательства).

В завершении заседания первый вице-премьер-министр поручил в сжатые сроки подготовить предложения по итогам комплексного изучения проблемных вопросов и путям их решения.