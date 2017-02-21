"Дордой" выиграл у "Хосилота" — сделал шаг для выхода в Кубок АФК

21 февраля 2017, 17:30 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" обыграл со счетом 1:0 вице-чемпиона Таджикистана - клуб "Хосилот" в рамках первого матча за выход в групповую часть Кубка Азиатской футбольной конфедерации.

Отбор состоит из трех раундов. "Дордой" успешно преодолел уже два. Путевка за выход в финальную часть будет разыграна в двухматчевом противостоянии.

Первая игра прошла сегодня на стадионе имени Суюмбаева в Оше. Единственный гол забил нападающий "Дордоя" Алишер Азизов.

Ответная игра состоится 28 февраля в Душанбе. "Дордою" достаточно не проиграть в ней, чтобы пройти в групповой этап.

Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Первым считается Лига чемпионов АФК.