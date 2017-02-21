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"Дордой" выиграл у "Хосилота" — сделал шаг для выхода в Кубок АФК

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411340-ru.html

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Отбор Кубка АФК: Сегодня в Оше "Дордой" сыграет с таджикским "Хосилотом"

"Дордой" сыграет с таджикским "Хосилотом". Приз — выход в Кубок АФК

Минтруда: 23 февраля - выходной день

21 февраля 2017, 17:30       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" обыграл со счетом 1:0 вице-чемпиона Таджикистана - клуб "Хосилот" в рамках первого матча за выход в групповую часть Кубка Азиатской футбольной конфедерации.
Отбор состоит из трех раундов. "Дордой" успешно преодолел уже два. Путевка за выход в финальную часть будет разыграна в двухматчевом противостоянии.
Первая игра прошла сегодня на стадионе имени Суюмбаева в Оше. Единственный гол забил нападающий "Дордоя" Алишер Азизов.
Ответная игра состоится 28 февраля в Душанбе. "Дордою" достаточно не проиграть в ней, чтобы пройти в групповой этап.
Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Первым считается Лига чемпионов АФК.

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