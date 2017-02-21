Ущерб за незаконное увольнение госслужащих в 2016 году составил 2,6 млн сомов

21 февраля 2017, 17:09 Комментарии

На 30 декабря 2016 года в базе данных незаконно уволенных государственных служащих состоят 27 восстановленных госслужащих, сообщили в Госкадровой службе.

Общая сумма ущерба, в результате незаконного увольнения составляет 2 млн 612 тыс. 528 сомов.

"Такие данные озвучены в ходе заседании коллегии ГКС. Согласно постановлению правительства "О вопросах возмещения материального ущерба, причиненного должностными лицами государственных органов, в порядке регресса", руководителям госорганов исполнительной власти принимались меры по предъявлению обратных требований (регресс) к лицам, действия которых повлекли причинение материального ущерба госорганам", – говорится в сообщении.