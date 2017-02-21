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Ущерб за незаконное увольнение госслужащих в 2016 году составил 2,6 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/ushher...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411339-ru.html

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21 февраля 2017, 17:09       Комментарии

На 30 декабря 2016 года в базе данных незаконно уволенных государственных служащих состоят 27 восстановленных госслужащих, сообщили в Госкадровой службе.
Общая сумма ущерба, в результате незаконного увольнения составляет 2 млн 612 тыс. 528 сомов.
"Такие данные озвучены в ходе заседании коллегии ГКС. Согласно постановлению правительства "О вопросах возмещения материального ущерба, причиненного должностными лицами государственных органов, в порядке регресса", руководителям госорганов исполнительной власти принимались меры по предъявлению обратных требований (регресс) к лицам, действия которых повлекли причинение материального ущерба госорганам", – говорится в сообщении.

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