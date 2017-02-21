Студент из Кыргызстана осужден на 6 лет в России за сбыт наркотиков

21 февраля 2017, 17:12 Комментарии

В начале февраля Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор по делу студента ПГТУ, который является гражданином Кыргызстана, пишут российские СМИ.

"Парень в 2016 году хранил в студенческом общежитии крупную партию синтетических наркотиков для последующего сбыта, В результате оперативных мероприятий изъята наркотическая смесь массой более 1 тыс. 800 грамм. После изъятия наркотиков студент собирался покинуть территорию РФ, но в июне задержан сотрудниками ФСБ в Казани. Суд приговорил молодого человека к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – сообщает пресс-служба УФСБ России по Марий Эл.