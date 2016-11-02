Сопартийцев принуждают давать показания против Текебаева, заявляет "Ата Мекен"

21 февраля 2017, 17:12 Комментарии

Правоохранительные органы применяют угрозы в отношении рядовых партийцев, которых вызывают на длительные допросы, где выбиваются показания против председателя партии Омурбека Текебаева, – заявили в секретариате партии "Ата Мекен".

"До сегодняшнего дня, организаторам по дискредитации трёх оппозиционных депутатов [Текебаева, Саляновой, Шыкмаматова – прим.] найти какие-либо подтверждения и доказательства выдуманной истории, кроме публикаций и сюжетов о своих домыслах, и представлений недостоверных информаций с сомнительными источниками в "подручных" и зависимых от них телеканалов в виде "ОТРК" и газеты "Вечерний Бишкек", не смогли", – пояснили во фракции.

В партии посчитали, что Межведомственная рабочая группа, вместо того, чтобы привлечь к ответственности всех организаторов этой акции, обращается в Государственную налоговую службу КР c тем, чтобы узнать сведения о родственниках политиков.

Напомним, уже три месяца не утихают споры вокруг так называемого "Белизгейта". Скандал вовлек имена оппозиционных политиков и привел к требованиям об отставке руководства ГКНБ. 14 ноября 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев предоставил президенту Алмазбеку Атамбаеву трастовые документы и апостиль, которые, по его словам, получены из официальных органов Белиза.

<ul> <li>В представленной "декларации траста" от 4 апреля 2012 года всплыли имена трех высокопоставленных чиновников, а ныне депутатов от оппозиционной фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова.</li> <li>Сообщалось, что в случае успешной продажи до 1 января 2015 года более 50% акций ЗАО "Альфа Телеком" за более $50 млн, принадлежавшим оффшорной компании Southfield, политики получили бы 22 процента доли иностранной компании (8%, 7%, 7%).</li> <li>ГКНБ сообщил, что этой компанией мог владеть Максим Бакиев.</li> <li>Продажа доли ЗАО "Альфа Телеком" не состоялась ввиду его национализации в Кыргызстане.</li> </ul> Атамбаев в свою очередь поручил генпрокурору проверить документы и исследовать все обстоятельства дела. Оппозиционные политики и их сторонники заявили, что документы сфальсифицированы и это является попыткой дискредитировать их перед президентскими выборами.