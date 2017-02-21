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Кыргызстанец избил сирийца в центре Москвы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/priezz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411336-ru.html

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21 февраля 2017, 17:13       Комментарии

Приезжий из Кыргызстана избил уроженца Сирии в центре Москвы, пишут российские СМИ.
"В результате 36-летний уроженец сирийского Алеппо, имеющий российское гражданство, получил перелом скуловой кости со смещением и доставлен в НИИ Склифосовского. Позднее оперативники задержали 23-летнего парня, приехавшего из Кыргызстана, которого полностью изобличили в нападении. В отношении его возбудили уголовное дело, сейчас нападавший находится под подпиской о невыезде", – говорится в сообщении.
По словам представителей правоохранительных органов, драка произошла на улице Охотный Ряд.

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