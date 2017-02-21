Кыргызстанец избил сирийца в центре Москвы

21 февраля 2017, 17:13 Комментарии

Приезжий из Кыргызстана избил уроженца Сирии в центре Москвы, пишут российские СМИ.

"В результате 36-летний уроженец сирийского Алеппо, имеющий российское гражданство, получил перелом скуловой кости со смещением и доставлен в НИИ Склифосовского. Позднее оперативники задержали 23-летнего парня, приехавшего из Кыргызстана, которого полностью изобличили в нападении. В отношении его возбудили уголовное дело, сейчас нападавший находится под подпиской о невыезде", – говорится в сообщении.

По словам представителей правоохранительных органов, драка произошла на улице Охотный Ряд.