МИД КР объяснил послу Казахстана последствия блокады 2010 года

21 февраля 2017, 17:01 Комментарии

МИД Кыргызстана разъяснил казахстанской стороне относительно заявления Алмазбека Атамбаева в интервью телеканалу Евроньюс. Первый замминистра иностранных дел КР Динара Кемелова, в ходе приема посла Казахстана Айымдоса Бозжигитова, рассказала о ситуации 2010 года, когда перекрытые границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей, включая ситуации, приведшие к летальному исходу граждан Кыргызстана.

"Отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни. Закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане", – сказала Кемелова

Кемелова заявила, в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств.

"На сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов 4 пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года", – сказала кыргызский дипломат.

Напомним, глава государства в ходе интервью телеканалу Евроньюс, напомнил о закрытии границ со стороны Казахстана во время апрельских событий в 2010 году.

"Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада – это плохая вещь. Если нам предложат альтернативу, куда нам вступать. В Афганистан, что ли? Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что ж вы нам предлагаете? У нас 6 миллионов человек. Замкнуться и жить как в джунглях, что ли? Мы должны развиваться, нам нужен рынок", — сказал президент, отвечая на вопросы журналиста Евроньюс.