В Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие – КИТ Форум

В Бишкеке состоялось крупнейшее событие в сфере IT-технологий – Кыргызстанский Форум Информационных Технологий – 2017. Мероприятие проводится с целью создания платформы, которая объединит ведущих специалистов, руководителей крупных компаний в области IT, разработчиков ПО, а также политических деятелей и активистов для обсуждения перспектив развития IT-отрасли в стране.

"Сегодняшний форум собрал тех, кто в настоящее время создает будущее и определяет направление развития технологий в стране. Со стороны правительства и всех государственных структур будет оказываться всевозможная поддержка для снятия барьеров для развития IT-отрасли", − отметил в приветственной речи премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

В этом году состоялся шестой по счету форум, мероприятие проходит в формате мастер-классов – более опытные специалисты делятся знаниями с молодыми. В ходе лекций и дискуссий, как отмечают организаторы, рождаются много тем, которые в дальнейшем реализовываются.

"IT-сектор предлагает темы, которые хочет обсудить. Всегда поднимаются традиционные вопросы – это информационная безопасность, образование, здравоохранение, электронные услуги государства. Чем больше технологии проникают в нашу жизнь, тем важнее обсуждение вопросов о том, как не допустить вреда от них. Информбезопасность всегда идет параллельно темпу развития технологий", − сказала директор Общественного фонда "Гражданская инициатива интернет политики" Таттуу Мамбеталиева.

Каждый проводимый форум набирает масштабы, это выражается как в количестве слушателей мастер-классов, так и в количестве проектов, подающихся на награду в одной из четырех номинаций. Самое главное достижение, как отмечается оргкомитетом, IT-специалистам уже не приходится уезжать заграницу в поисках работы.

"На первом форуме было 150-170 человек, пятый форум собрал более 5 тысяч слушателей, на этом мероприятии за первый час уже зарегистрировалось более 2 тысяч человек. Эта прослойка людей растет, и это те, кто может стать решающей частью нашего общества, которая ускорит развитие разных сфер нашей жизни. Раньше была проблема выбрать лучший онлайн сервис, потому что их было всего 2-3, сейчас только в топ вошли 35 проектов, которые занимаются доставкой еды, обучением, информационные порталы, службы такси и так далее. Сейчас уже кыргызские компании оказывают экспортные услуги в Казахстан, Россию, Европу. Почти 29% сервисов уходят в Казахстан, потому что они у нас не только более качественные и дешевые, но к тому же более динамично развивающиеся", − сказала директор фонда "ГИИП".

Сооронбай Жээнбеков вручил премии за достижения в области IT в четырех номинациях:

<ul> <li>IT-персона вручается за вклад в развитие сферы технологий. Победитель − Чоробек Сааданбек.</li> <li>Лучший социальный проект вручается за пользу обществу. Победитель − Клуб программистов и Technovation Kyrgyzstan.</li> <li>Лучший онлайн сервис вручается наиболее популярному проекту. Победитель − Namba Food.</li> <li>Открытие года вручается за интересный и многообещающий проект. Победитель − World of One.</li> </ul> "Мы проводим международный конкурс для девочек от 10 до 18 лет. В течение трех месяцев участники разрабатывают мобильные приложения для решения определенных социальных проблем. Был объявлен конкурс, желающие принять участие подавали заявки. Регистрация продолжиться еще две недели и к нам могут присоседиться еще команды. По окончанию будет определен победитель, который поедет представлять Кыргызстан на международном конкурсе в Калифорнии", − поделилась в номинации "Лучший социальный проект" Керемет Жолдошбекова.

Фото: © Кыргызстанский IT-Форум 1 of 8