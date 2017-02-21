Сотрудник "Инфокома" попался на продаже госномеров по завышенной цене

21 февраля 2017, 17:06 Комментарии

Красивый номер хочет повесить на свой автомобиль, пожалуй, каждый второй водитель. Номера 0001 или 0013 отлично смотрятся на "железном коне" любого автолюбителя, тем более что подобные знаки придают своеобразный статус машине.

В Кыргызстане номера с особыми цифрами стали производить год назад. Прерогатива по изготовлению номерных знаков была отдана ГП "Инфоком" при Государственной регистрационной службе.

Стоимость автономеров варьируется от 4,5 тысячи сомов до бесконечности. В сентябре прошлого года за номер с комбинацией 777АА отдали 1 миллион 716 тысяч сомов.

Стоит отметить, что 91% от суммы продажи госномеров идет в государственную казну, а 9% оставляет себе "Инфоком".

Но, как выяснилось, не все так гладко, как преподносят нам чиновники ГРС. В январе Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по факту незаконной продажи госномеров.

Оперативники выявили, что сотрудник ГП "Инфоком" Т.Н. купил на аукционе госномер 01 050 ААС за 5 тыс. сомов, оформив его на жену. А затем выставил на продажу, и цену указал - ни много ни мало - $300, то есть в четыре раза завысив начальную стоимость. Найдя реального покупателя, он снизил стоимость номера до 15 тыс. сомов. А речь зашла о переоформлении номера на нового владельца, Т.Н. заявил, что его знакомый может это сделать за 8 тыс. сомов.

Когда покупатель сказал, что машина, для которой приобретен автономер, оформлена на другого человека и у него нет генеральной доверенности, сотрудник "Инфокома" предложил оформить липовую доверенность через посредника за 11 тыс. сомов.

В итоге, когда покупатель согласился, Т.Н. взял все необходимые документы на машину для оформления доверенности. Его и посредника по имени Руслан поймали с поличным на следующий день в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

У подозреваемых сотрудники ГСБЭП изъяли деньги, которые предназначались для выписки фиктивной генеральной доверенности и процедуры по оформлению автомашины. А вот сделка по продаже госномера так и не состоялась. Деньги за госномер инфокомовец вернул покупателю, сославшись на то, что он находится у его жены, которой тот и должен отдать деньги лично в руки.

В ходе допроса задержанный оперативниками посредник Руслан признался, что действительно содействовал выписке у частного нотариуса липовой доверенности на автомобиль покупателя. За фиктивный документ он отдал юристу 3 тыс. сомов, а оставшуюся сумму - 8 тыс. сомов оставил себе.

Самый главный подозреваемый давать какие-либо пояснения правоохранителям отказался.

На сегодняшний день Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по факту незаконной продажи по статьям: "Незаконное получение вознаграждения служащим", "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами", "Мошенничество", "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

В свою очередь в Государственной регистрационной службе подтвердили факт незаконной продажи номеров. Там пояснили, что в настоящий момент уголовное дело передано в суд. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались до вынесения решения суда.