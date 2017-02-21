Китайский завод в г.Ош планирует заняться производством бытовой техники

21 февраля 2017, 16:46 Комментарии

Ош, 21 февраля /Ерлан Тургунбаев - Кабар/. В 2017 году китайский завод по сборке телевизоров, стиральных машин и кондиционеров планирует заняться производством бытовой техники. Об этом сообщили в агентстве развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош.

Как сообщили в ведомстве, раньше данный китайский завод занимались лишь сборкой бытовой техники, но в этом году они планируют полностью заняться производством, также они планируют увеличить свои обороты.

Агентство развития внешних связей активно развивается, расширяет связи и налаживает эффективное сотрудничество с местными органами власти, устанавливает межрегиональные и международные отношения. Агентство в первую очередь призвано упростить условия реализации инвестиционных проектов на территории города Ош и способствовать повышению инвестиционной привлекательности города.