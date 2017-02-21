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Китайский завод в г.Ош планирует заняться производством бытовой техники

Источник:
http://kabar.kg/news/kitaiskii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411330-ru.html

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21 февраля 2017, 16:46       Комментарии

Ош, 21 февраля /Ерлан Тургунбаев - Кабар/. В 2017 году китайский завод по сборке телевизоров, стиральных машин и кондиционеров планирует заняться производством бытовой техники. Об этом сообщили в агентстве развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош.
Как сообщили в ведомстве, раньше данный китайский завод занимались лишь сборкой бытовой техники, но в этом году они планируют полностью заняться производством, также они планируют увеличить свои обороты.
Агентство развития внешних связей активно развивается, расширяет связи и налаживает эффективное сотрудничество с местными органами власти, устанавливает межрегиональные и международные отношения. Агентство в первую очередь призвано упростить условия реализации инвестиционных проектов на территории города Ош и способствовать повышению инвестиционной привлекательности города.

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