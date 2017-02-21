Дуйшенбек Зилалиев: "Строительные работы на "Джеруе" начнутся в апреле"

21 февраля 2017, 17:10 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Строительные работы на золоторудном месторождении "Джеруй" начнутся в марте-апреле текущего года. Об этом сегодня агентству "Кабар" сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недрапользования КР Дуйшенбек Зилалиев.

Отметим, в СМИ много критики в адрес главы Госкомитета Д.Зилалиева. В частности его обвиняют в том, что он получил взятку от компаний "Восток геолдобыча", которая победила в конкурсе на разработку месторождения "Джеруй". "Согласно условиям конкурса, компания должна была подготовить проект разработки месторождения, ускорить процесс подготовки к добыче. Если бы проект не был готов к определенному сроку, компания должна была ежемесячно отчислять по 100 тысяч долларов США в пользу Кыргызстана. Процесс подготовки проекта растянулся на 6-7 месяцев. Значит, эта компания должна государству 600-700 тысяч долларов США", - пишут местные СМИ.

По словам Д.Зилалиева, на месторождении "Джеруй" продолжаются проектные работы. Они в скором времени будут закончены и примерно в марте - апреле текущего года начнутся строительные работы.

"А что касается определенного срока, то стоить отметить, что – это когда полностью закончится согласование проектов. А сейчас проекты не согласованы. Когда они получат эти проекты на руки, с этого момента у них есть три месяца. Если они не начнут строительство в течении этих трех месяцев, то начиная с четвертого месяца они уже будут платить 100 тыс долларов. Обществу не стоит переживать по этому поводу. Потому что я первый начну кричать, что они просрочили. Пусть платят деньги. Я уже устал объяснять это. Все слышат то, что хотят, а не то, что есть. Вот в чем беда", - заявил Д.Зилалиев.

Глава ГКПЭН заверил, что вся работа идет по плану. Из шести проектов согласовано четыре. Остались самые сложные проекты – это золотоизвлекательная фабрика и хвостохранилище. Как только их закончат – начнется строительство.