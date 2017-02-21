На зарплату строителей трассы Балыкчи — Корумду выделили 96 млн сомов

21 февраля 2017, 17:15 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. На выплату долгов по зарплате рабочим, строящим трассу Балыкчи - Корумду в Иссык-Кульской области, выделено 95 миллионов 965 тысяч сомов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Рабочие ОсОО "Лонг Хай", привлеченные к строительству трассы, ранее заявили, что третий месяц не могут получить заработную плату. После этого Минтранс сообщил, что найдет средства для выплаты задолженности.

В министерстве пообещали, что в течение нескольких дней начнется выплата заработной платы рабочим.

В строительстве стратегической дороги страны задействовано около 600 человек, 90 процентов рабочих - граждане Кыргызстана.

В Минтрансе пояснили, что велась работа по определению дебиторской и кредиторской задолженности и инвентаризации выполненного в прошлом году.

"Это обычный производственный процесс, у нас не было намерения менять подрядчика. В план этого года прежде всего входит вопрос скорейшего завершения строительства автодороги Балыкчи - Корумду", - отметили в ведомстве.

В этом году технику и силу направят на те участки автодороги, где она была вскопана в прошлом году, работа здесь завершится, заверил Минтранс. Асфальтирование к началу турсезона предполагается завершить.

На автодороге Балыкчи - Чолпон-Ата - Корумду сейчас продолжаются работы в виде устройства насыпи, укладки труб и строительства мостов с 23-го по 38-й и с 83-го по 92-й километр.