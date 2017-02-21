Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.50 $/гр (-0.22) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие – КИТ ФорумВ Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие – КИТ ФорумКыргызстанец избил сирийца в центре МосквыКыргызстанец избил сирийца в центре Москвы

На зарплату строителей трассы Балыкчи — Корумду выделили 96 млн сомов

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411326-ru.html

Похожие новости

М.Абулгазиев: "Вопрос соблюдения норм безопасности строительства необходимо взять под особый контроль"

Дуйшенбек Зилалиев: "Строительные работы на "Джеруе" начнутся в апреле"

Возле правительственной трассы умер мужчина, остановилось сердце — ГУВД

На автодороге Балыкчы-Корумду продолжаются строительные работы - Минтранс

Минтранс обещает завершить ремонт дороги Балыкчы – Чолпон-Ата к началу турсезона

21 февраля 2017, 17:15       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. На выплату долгов по зарплате рабочим, строящим трассу Балыкчи - Корумду в Иссык-Кульской области, выделено 95 миллионов 965 тысяч сомов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.
Рабочие ОсОО "Лонг Хай", привлеченные к строительству трассы, ранее заявили, что третий месяц не могут получить заработную плату. После этого Минтранс сообщил, что найдет средства для выплаты задолженности.
В министерстве пообещали, что в течение нескольких дней начнется выплата заработной платы рабочим.
В строительстве стратегической дороги страны задействовано около 600 человек, 90 процентов рабочих - граждане Кыргызстана.
В Минтрансе пояснили, что велась работа по определению дебиторской и кредиторской задолженности и инвентаризации выполненного в прошлом году.
"Это обычный производственный процесс, у нас не было намерения менять подрядчика. В план этого года прежде всего входит вопрос скорейшего завершения строительства автодороги Балыкчи - Корумду", - отметили в ведомстве.
В этом году технику и силу направят на те участки автодороги, где она была вскопана в прошлом году, работа здесь завершится, заверил Минтранс. Асфальтирование к началу турсезона предполагается завершить.
На автодороге Балыкчи - Чолпон-Ата - Корумду сейчас продолжаются работы в виде устройства насыпи, укладки труб и строительства мостов с 23-го по 38-й и с 83-го по 92-й километр.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум