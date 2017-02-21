В Коми кыргызстанец убил проститутку, заразившую его ВИЧ

21 февраля 2017, 16:36 Комментарии

В Коми девушка по вызову погибла от рук гражданина Кыргызстана. Злоумышленник зарезал "ночную бабочку", когда та рассказала мужчине, что заразила его ВИЧ-инфекцией. Возбуждено уголовное дело. Мужчина отправится в колонию строго режима. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Коми.

Инцидент произошел в Усинске 10 сентября 2016 года. 22-летний гражданин Кыргызстана Ф.Исматов воспользовался услугами девушки по вызову. Когда приватный "сеанс" закончился, она рассказала мужчине, что заразила его ВИЧ-инфекцией. Тогда злоумышленник схватил нож и нанес своей жертве множество ударов. Девушка скончалась на месте.

Также Исматов прихватил с собой мобильный телефон жертвы, а с ее карты перевел на свой счет деньги. Спустя непродолжительное время Исматов был задержан в московском аэропорту Домодедово при прохождении регистрации на самолет.