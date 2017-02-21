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В Коми кыргызстанец убил проститутку, заразившую его ВИЧ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-komi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411324-ru.html

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21 февраля 2017, 16:36       Комментарии

В Коми девушка по вызову погибла от рук гражданина Кыргызстана. Злоумышленник зарезал "ночную бабочку", когда та рассказала мужчине, что заразила его ВИЧ-инфекцией. Возбуждено уголовное дело. Мужчина отправится в колонию строго режима. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Коми.
Инцидент произошел в Усинске 10 сентября 2016 года. 22-летний гражданин Кыргызстана Ф.Исматов воспользовался услугами девушки по вызову. Когда приватный "сеанс" закончился, она рассказала мужчине, что заразила его ВИЧ-инфекцией. Тогда злоумышленник схватил нож и нанес своей жертве множество ударов. Девушка скончалась на месте.
Также Исматов прихватил с собой мобильный телефон жертвы, а с ее карты перевел на свой счет деньги. Спустя непродолжительное время Исматов был задержан в московском аэропорту Домодедово при прохождении регистрации на самолет.

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