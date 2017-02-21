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МИД КР довело до сведения казахстанской стороны о "жертвах блокады 2010"МИД КР довело до сведения казахстанской стороны о "жертвах блокады 2010"Назарбаев провел заседание Совета безопасностиНазарбаев провел заседание Совета безопасности

МИД КР дал разъяснения казахстанской стороне по заявлению А.Атамбаева

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-kr-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411322-ru.html

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21 февраля 2017, 16:17       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Бишкеке Аимдоса Бозжигитова. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В связи с комментарием МИД Казахстана относительно интервью Президента КР Алмазбека Атамбаева телеканалу Евроньюс от 17 февраля 2017 года, Д.Кемелова довела до сведения казахстанской стороны соответствующую информацию о ситуации 2010 года, когда перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей. Включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, когда из-за невозможности пересечь границу легально, группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи. Также, первый заместитель главы МИД Кыргызстана напомнила, что в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни. Закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане.
"В то же время, в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств", - отметила Д.Кемелова.
Кроме того, первый заместитель министра иностранных дел КР подчеркнула, что на сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов 4 пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.

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