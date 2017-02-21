МИД КР дал разъяснения казахстанской стороне по заявлению А.Атамбаева

21 февраля 2017, 16:17 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Бишкеке Аимдоса Бозжигитова. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В связи с комментарием МИД Казахстана относительно интервью Президента КР Алмазбека Атамбаева телеканалу Евроньюс от 17 февраля 2017 года, Д.Кемелова довела до сведения казахстанской стороны соответствующую информацию о ситуации 2010 года, когда перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей. Включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, когда из-за невозможности пересечь границу легально, группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи. Также, первый заместитель главы МИД Кыргызстана напомнила, что в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни. Закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане.

"В то же время, в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств", - отметила Д.Кемелова.

Кроме того, первый заместитель министра иностранных дел КР подчеркнула, что на сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов 4 пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.