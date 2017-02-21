Из Фонда Торага выделены средства на улучшение материально-технической базы детссада "Нур бешик" в г.Кара-Балта

21 февраля 2017, 16:39 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с условиями работы детского сада "Нур бешик" в г.Кара-Балта. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

Руководитель детского сада Гульнара Мамырбаева сообщила о том, что здание, в котором ранее располагался частный техникум, было возвращено детскому саду в 2013 году. На сегодняшний день в данном дошкольном учреждении в 11 группах воспитываются 330 детей.

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков побеседовал с сотрудниками детского сада, ответил на ряд вопросов и пожелал успехов в их дальнейшей воспитательной деятельности. Вместе с тем, Ч.Турсунбеков вручил, выделенные из Фонда Торага, 100 тысяч сомов на улучшение материально-технической базы детского сада "Нур бешик".

Отметим, на основании Постановления Жогорку Кенеша в государственную собственность были возвращены ранее незаконно приватизированных 200 зданий детских садов.

Напомним, в рабочей поездке в Чуйскую область принимают участие Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков, депутаты парламента Бакирдин Субанбеков, Кожобек Рыспаев, Эльвира Сурабалдиева, Бактыбек Райымкулов, заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, Полномочный представитель Правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов и представители СМИ.