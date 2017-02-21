Ко Дню защитника Отечества в погранслужбе состоялся день открытых дверей для школьников

21 февраля 2017, 16:32 Комментарии

На базе Государственной пограничной службы по Чуйской области 21 февраля состоялся день открытых дверей, приуроченный ко Дню защитника Отечества. На мероприятие были приглашены учащиеся и преподаватели средних учебных заведений столицы.

В ходе экскурсии по войсковой части старшеклассники ознакомились со стрелковым оружием, техникой и средствами связи. Также ученики побеседовали с военнослужащими срочной службы об условиях армейской жизни. Особый интерес учащиеся проявили к разновидностям боевого оружия. Им представилась возможность подержать настоящее оружие в руках, узнать его характеристику и предназначение, сообщили в ГПС.

Кроме того, в рамках "Урока мужества" ребята ближе ознакомились с особенностями службы пограничного подразделения. Экскурсоводы-пограничники рассказали школьникам об обязанностях пограничного наряда, караульных и часовых.

Участников мероприятия приветствовал заместитель командира войсковой части, полковник Жанарбек Омурзаков. В своем выступлении он отметил, что традиционно проводимое мероприятие день открытых дверей направлено на воспитание патриотизма у молодежи.

"Уверен, что настоящее боевое оружие в руках вызывает восторг у каждого мальчишки. Защищать Родину, свою страну - долг каждого мужчины. Подобные мероприятия организовываются специально для вас, для того, чтобы вы изнутри почувствовали армейскую жизнь. Многих ребят подобные мероприятия побуждает выбрать профессию защитника Отечества. Уверен, что среди вас стоят будущие военнослужащие, которые храбро и мужественно будут охранять рубежи нашего Кыргызстана", - сказал полковник Ж.Омурзаков.

Мероприятие завершилось показательными выступлениями отряда специального назначения "Бору".