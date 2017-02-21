Сумма ущерба в результате незаконного увольнения госслужащих в 2016 году составила более 2,6 млн сомов, - ГКС

21 февраля 2017, 16:32 Комментарии

В базе данных незаконно уволенных государственных служащих на 30 декабря 2016 года состояли 27 восстановленных госслужащих. Такие данные были озвучены 21 февраля в ходе заседания коллегии Государственной кадровой службы.

Общая сумма ущерба в результате незаконного увольнения составила 2 млн 612 тыс. 528 сомов.

В соответствии со статьей 36 закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" ГКС ведет базу данных государственных служащих, причинивших материальный ущерб государству. Согласно постановлению правительства "О вопросах возмещения материального ущерба, причиненного должностными лицами государственных органов, в порядке регресса", руководители государственных органов исполнительной власти принимали меры по предъявлению обратных требований (регресс) к лицам, действия которых повлекли причинение материального ущерба государственным органам.