Назарбаев провел заседание Совета безопасности

21 февраля 2017, 16:16 Комментарии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел сегодня в Астане заседание Совета безопасности, на котором обсудили стратегию национальной безопасности Казахстана, военно-техническую политику и меры по обеспечению безопасности выставки "Экспо" в Астане.

Перед началом заседания Назарбаев выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших на прошлой неделе в Жамбылской области из-за схода снежной лавины. Он сообщил, что госкомиссия выясняет причины случившегося и попросил министерство обороны оказать помощь семьям семерых погибших.

На заседании Назарбаев, как сообщает его пресс-служба, подчеркнул первостепенность задачи противостояния экстремистским и террористическим актам, угроза проявления которых сохраняет свою актуальность. Президент сказал, что предложенные властями политические и конституционные реформы "в целом находят поддержку среди населения".

Проект изменений и дополнений в Конституцию Казахстана в целях перераспределения полномочий между ветвями власти опубликован 28 января в официальной прессе, на обсуждение инициатив отведен месяц. Власти сообщили, что предложения будут собраны и переданы комиссии на рассмотрение. Некоторые пункты предлагаемых изменений встретили сопротивление граждан. В частности, особое внимание общественности привлекли предлагаемые изменения в статью 26 Конституции, касающейся вопросов защиты собственности.