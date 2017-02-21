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За короткий срок Гарантийный фонд выдал гарантий на сумму 11 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355778_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411316-ru.html

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Гарантийный фонд с января выдал 16 гарантий на 11 млн сомов

Комиссионные Гарантийного фонда с 1 марта составят 2,5% годовых от суммы гарантии

21 февраля 2017, 15:55       Комментарии

В Кыргызстане Гарантийный фонд на сегодня выдал 16 гарантий на сумму 11 млн сомов. Об этом сообщил заместитель министра экономики КР Данияр Иманалиев на пресс-конференции "Повышение финансовых возможностей бизнеса через ОАО "Гарантийный фонд" и государственно-частное партнерство".
"В рамках антикризисных мер правительства Кыргызской Республики в целях обеспечения доступа к финансам малому и среднему бизнесу и их развития, в 2016 году было предусмотрено создание Гарантийного фонда. Благодаря поддержке правительства страны данный Фонд создан в рекордно короткие сроки и начал полноценно функционировать. На сегодня капитал Фонда составляет 282 млн сомов", - проинформировал замминистра экономики.
Председатель правления ОАО "Гарантийный фонд" Малик-Айдар Абакиров сообщил, что фонд предоставлял гарантию под 1,5% от суммы, а с 1 марта начнет выдавать под 2,5%.
Приоритетными направлениями Гарантийного фонда в предоставлении гарантий являются: производство и переработка продукции сельского хозяйства (растениеводство, фруктово-ягодный и плодоовощной кластеры, мясо-молочная отрасль, рыбное хозяйство), промышленность (швейная и текстильная отрасль, производство строительных материалов), в сфере услуг – это развитие туризма, экспорт, медицинских услуг, транспортно-логистические услуги, экспортоориентированные и импортозамещающие предприятия, а также внимание будет уделяться женскому предпринимательству.

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