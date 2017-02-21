Улучшение позиций в рейтинге "Экономическая свобода" еще не ориентир для инвесторов - эксперт

21 февраля 2017, 15:53 Комментарии

Исследовательский центр Heritage Foundation и газета The Wall Street Journal опубликовали результаты исследования "Индекс экономической свободы 2017 года". Согласно исследованию, Кыргызстан улучшил свои позиции в рейтинге в сравнении с аналогичным периодом 2016 г., поднявшись с 96-го на 89-е место. Всего рейтинг охватывает 180 государств мира.

Чтобы узнать о том, как изменения в исследовании отразятся на Кыргызстане и его инвестиционной привлекательности агентство "Кабар" обратилось к заместителю исполнительного директора Международного делового совета Данияру Медерову.

- Какие, на Ваш взгляд, изменения в лучшую сторону действительно ощутимы?

- Практически по всем показателям, оцениваемым в рамках рейтинга, произошло улучшение. Поднявшись в рейтинге экономической свободы на семь строчек, Кыргызстан вошел в список "относительно свободных" государств. В результате из четвертой группы "преимущественно несвободных" государств мы попали в категорию "относительно свободных".

В последнее время ощущается стремление государства к политике открытости и гибкости экономики. Высокие показатели в части налогового бремени и фискальной свободы стали результатом конкурентоспособных налоговых ставок и продолжающейся налоговой реформы в стране. Модернизация торгового режима в связи со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС стала причиной улучшения показателей в части свободы торговли.

Конечно же, улучшение делового климата в стране неравномерно и осуществляется не в полном объеме. Главное - есть стремление, скорее всего, поэтому мы видим некоторые улучшения по показателям свободы предпринимательства и права собственности.

Несмотря на значительную работу государства по борьбе с коррупцией, к огромному сожалению, наша судебная система все еще остается уязвимой для вмешательства и коррупции, что отрицательно сказывается на рейтинге Кыргызстана в этой части. Надо наступать по всем фронтам, объединять усилия государства и бизнеса. Только тогда можно ожидать успеха, и даже не с точки зрения достижения лучших показателей в рейтинге, а в действительно качественном улучшении жизни граждан нашего государства.

- Как изменения в рейтинге экономической свободы могут отразиться на инвестиционной привлекательности страны?

- Теоретически присвоение стране высокого рейтинга такими авторитетными организациями и изданиями может оказать позитивное влияние на объем иностранных инвестиций, потому что он отражает привлекательность экономики страны для иностранного капитала.

С практической точки зрения у меня есть большие сомнения, что следствием улучшений позиций Кыргызстана в рейтинге будут какие-либо значительные долгосрочные вложения в экономику нашего государства со стороны иностранных инвесторов. Такого рода индексы, характеризующие инвестиционную привлекательность, не отражают реального положения дел и не могут в полной мере служить ориентиром для инвесторов.

– А что же, по Вашему мнению, может послужить таким ориентиром для инвесторов?

- У нас созданы хорошие предпосылки для привлекательности страны. Например, у нас достаточно либеральное налоговое законодательство, есть хорошие нормативные правовые акты в части гарантий для инвесторов. Тут очень важно обеспечить их прикладное использование. Возьмем Закон "Об инвестициях". В нем заложены все необходимые нормы, в том числе и в части стабилизационного режима. Но опять проблема: норма не имеет прямого действия, а идет отсылка к инвестиционному соглашению, которое должно заключаться между правительством и инвестором. Нет четких механизмов заключения данного соглашения.

Такие коллизии выливаются в ситуацию, когда в стране принимаются законодательные инициативы, которые значительно ухудшают положение инвесторов.

Отличный Закон "О государственно-частном партнерстве" принят в Кыргызстане. Смогли ли мы его эффективно реализовать? К сожалению, я еще пока не слышал о каком-то проекте, который был запущен в рамках ГЧП.

Думаю, что если эффективно реализовать уже имеющиеся возможности, обеспечить прикладную реализацию нашей нормативно-правовой базы, то мы сможем качественно переломить ситуацию в инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

- Сейчас идет работа над проектом новой редакции Налогового кодекса КР. Как Вы считаете, поможет ли новый НК и создаваемые правительством условия добиться положительных результатов в будущем, а также подняться в рейтингах?

- Все будет зависеть от того, насколько эффективно завершится налоговая реформа в Кыргызстане. Если Налоговый кодекс будет сбалансированным и будет учитывать интересы бизнеса и государства, тогда есть надежда на улучшение и экономической ситуации, и позиций в рейтинге. Главное, чтобы государство и бизнес действовали совместно. Ведь развитие бизнеса неизбежно отразится на экономических и финансовых показателях Кыргызстана. В правительстве признают, что малый и средний бизнес, доля которого составляет 40% в ВВП страны, - это самая динамичная, а в условиях изменений самая устойчивая прослойка в структуре экономики Кыргызстана.

Президент КР Алмазбек Атамбаев неоднократно призывал создать "рай для бизнеса" в стране путем проведения различных реформ, в том числе силовых структур и органов прокуратуры, и сокращения количества органов, проверяющих бизнес. Считаю, что чиновники всех уровней, депутаты парламента и бизнес в своих действиях должны руководствоваться этим посылом и прилагать максимум усилий для создания таких условий в Кыргызстане.

Эрмек Абдрисаев,

ИАЦ "Кабар"