ДУМК: Перевозкой паломников в Мекку на хадж-2017 займется "Flynas"

21 февраля 2017, 15:57 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Перевозкой паломников Кыргызстана в Мекку на хадж-2017 займется авиакомпания "Flynas" из Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Как отмечается, данная компания единственная, которая подала заявку на конкурс по перевозке паломников в Саудовскую Аравию на хадж-2017.

Глава ДУМК, муфтий Максатбек ажы Токтомушев отметил, хорошую организованность хаджа в 2016 году. И пожелал таких же результатов в текущем году.

В 2017 году стоимость авиаперелета для граждан Кыргызстана как и в прошлом году составит 1 тыс 550 долларов США.

"С 2007 года авиакомпания "Flynas" занимается перевозкой паломников. За все это время наша компания оказывает услуги высокого качества и старается создать лучшие условия для своих клиентов", – сказал представитель авиакомпании "Flynas" в регионе Мухаммад Аль-Рожак.

В этом году паломники полетят на самолете "Боинг-767-300". Каждому разрешено взять багаж не больше 30 кг, ручная кладь – 10 кг и не больше 5 литров воды зам-зам.