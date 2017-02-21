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Паломников Кыргызстана в Мекку пожелала доставить лишь одна авиакомпанияПаломников Кыргызстана в Мекку пожелала доставить лишь одна авиакомпанияЗа короткий срок Гарантийный фонд выдал гарантий на сумму 11 млн сомовЗа короткий срок Гарантийный фонд выдал гарантий на сумму 11 млн сомов

ДУМК: Перевозкой паломников в Мекку на хадж-2017 займется "Flynas"

Источник:
http://kabar.kg/news/dumk-pere...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411314-ru.html

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Регистрация паломников на хадж в Мекку начнется 6 февраля

21 февраля 2017, 15:57       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Перевозкой паломников Кыргызстана в Мекку на хадж-2017 займется авиакомпания "Flynas" из Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК).
Как отмечается, данная компания единственная, которая подала заявку на конкурс по перевозке паломников в Саудовскую Аравию на хадж-2017.
Глава ДУМК, муфтий Максатбек ажы Токтомушев отметил, хорошую организованность хаджа в 2016 году. И пожелал таких же результатов в текущем году.
В 2017 году стоимость авиаперелета для граждан Кыргызстана как и в прошлом году составит 1 тыс 550 долларов США.
"С 2007 года авиакомпания "Flynas" занимается перевозкой паломников. За все это время наша компания оказывает услуги высокого качества и старается создать лучшие условия для своих клиентов", – сказал представитель авиакомпании "Flynas" в регионе Мухаммад Аль-Рожак.
В этом году паломники полетят на самолете "Боинг-767-300". Каждому разрешено взять багаж не больше 30 кг, ручная кладь – 10 кг и не больше 5 литров воды зам-зам.

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