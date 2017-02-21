Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МИД КР пояснил, о каких жертвах "блокады 2010 года" говорил АтамбаевМИД КР пояснил, о каких жертвах "блокады 2010 года" говорил АтамбаевПаломников Кыргызстана в Мекку пожелала доставить лишь одна авиакомпанияПаломников Кыргызстана в Мекку пожелала доставить лишь одна авиакомпания

Опубликована неофициальная причина крушения Боинга под Бишкеком

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/opublikov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411313-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке сносят незаконно построенные точку фастфуда и кафе "Лазиза" (фото)

В Бишкеке сносят незаконную точку фастфуда и кафе

Женщина родила дома в Бишкеке до приезда "скорой"

В Бишкеке на проспекте "Манаса" устанавливают ограждения и ремонтируют ирригацию

Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 91 млн сомов

21 февраля 2017, 16:04       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Издание airdisaster.ru специализирующееся на публикации причин авиакатастроф опубликовало неофициальную версию крушения грузового Боинга 747 под Бишкеком.
Как пишет издание, экипаж выполнял грузовой полет с грузом различной бытовой электроники весом 85618 кг. Посадка для дозаправки планировалась в а/п Манас (Бишкек). Заход на посадку на ВПП 26 осуществлялся ночью в сложных метеоусловиях (переохлажденный туман, горизонтальная видимость 100 м, видимость на ВПП 350-400 м, высота облачности 50 м), по CAT II ИКАО.
В процессе захода на посадку экипажем не осуществлялся контроль высот по удалению, что привело к пролету точки входа в глиссаду на 650 футов (200 м) выше установленной схемой захода высоты на скорости полета 370 км/ч, в режиме захвата курсового радиомаяка и с активированным режимом захвата глиссады. Так как пролет точки входа в глиссаду был значительно выше, захвата глиссады не произошло и, как следствие, самолет перешел в режим выдерживания высоты на высоте 3400 футов над уровнем моря (1040 м).
Далее, на удалении 1,5 км от торца ВПП, произошел захват ложной глиссады с кратковременной (около 1 секунды) активацией режима захвата глиссады. Самолет в автоматическом режиме начал снижаться параллельно расчетной глиссады.
Экипаж не оценил, что произвести безопасную посадку с высоты 3400 футов (превышение аэродрома 2055 футов) и удаления 1,5 км невозможно. Нахождение указателя отклонения от глиссады на основном индикаторе полетных данных (Primary Flight Display) в крайнем нижнем положении также не было принято экипажем во внимание.
Торец ВПП 26 был пройден на высоте, значительно превышающей расчетную. Самолет пролетел всю длину ВПП со снижением до высоты принятия решения 100 футов (30 м). На этой высоте КВС озвучил решение об уходе на второй круг из-за отсутствия визуального контакта с наземными ориентирами. Однако режим ухода на второй круг (TO/GA) был активирован только на высоте 52 фута (16 м).
В процессе ухода на второй круг самолет в 900 м после пролета выходного торца ВПП 26 (входного торца ВПП 08) и в 60 м правее ее оси произвел посадку на грунт с перегрузкой 6 ед. Затем, отделившись от земли и столкнувшись с бетонным ограждением аэропорта, самолет выкатился на территорию дачного поселка в районе БПРМ (1000 м от торца ВПП 08), полностью разрушился и сгорел. 17 домов поселка полностью разрушено, 6 значительно повреждено. Погибло 34 жителя (17 взрослых и 17 детей). 14 человек ранено. Один из пострадавших скончался 21 января. Три члена экипажа погибли в момент катастрофы, четвертый скончался по дороге в больницу. Разброс обломков самолета составляет примерно 400х80 м.
Фактическая погода на аэродроме Манас в момент АП: ветер 60°, 01 м/с, видимость: начало ВПП 100/RVR400 м, середина ВПП 100/RVR350м, конец ВПП 100/RVR400м, вертикальная видимость 50м, температура воздуха минус 09°С.
Напомним, 16 января в 7.17 утра грузовой Боинг 747 не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал близ аэропорта на жилые дома в селе Дача-СУ. Самолет летел по маршруту Гонконг – Бишкек - Стамбул, в Бишкеке должен был сесть на дозаправку. В результате авиакатастрофы погибли около 40 человек, в том числе 4 члена экипажа. Грузовой самолет принадлежал турецкой компании.
Сайт Airdisaster.ru - специализируется на публикации причин крушений и происшествий в авиации произошедших в СССР, России и странах СНГ, с целью восполнить информационный "вакуум" в этой области, собрав в единую базу данных информацию о происшествиях и катастрофах.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум