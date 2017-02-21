Опубликована неофициальная причина крушения Боинга под Бишкеком

21 февраля 2017, 16:04 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Издание airdisaster.ru специализирующееся на публикации причин авиакатастроф опубликовало неофициальную версию крушения грузового Боинга 747 под Бишкеком.

Как пишет издание, экипаж выполнял грузовой полет с грузом различной бытовой электроники весом 85618 кг. Посадка для дозаправки планировалась в а/п Манас (Бишкек). Заход на посадку на ВПП 26 осуществлялся ночью в сложных метеоусловиях (переохлажденный туман, горизонтальная видимость 100 м, видимость на ВПП 350-400 м, высота облачности 50 м), по CAT II ИКАО.

В процессе захода на посадку экипажем не осуществлялся контроль высот по удалению, что привело к пролету точки входа в глиссаду на 650 футов (200 м) выше установленной схемой захода высоты на скорости полета 370 км/ч, в режиме захвата курсового радиомаяка и с активированным режимом захвата глиссады. Так как пролет точки входа в глиссаду был значительно выше, захвата глиссады не произошло и, как следствие, самолет перешел в режим выдерживания высоты на высоте 3400 футов над уровнем моря (1040 м).

Далее, на удалении 1,5 км от торца ВПП, произошел захват ложной глиссады с кратковременной (около 1 секунды) активацией режима захвата глиссады. Самолет в автоматическом режиме начал снижаться параллельно расчетной глиссады.

Экипаж не оценил, что произвести безопасную посадку с высоты 3400 футов (превышение аэродрома 2055 футов) и удаления 1,5 км невозможно. Нахождение указателя отклонения от глиссады на основном индикаторе полетных данных (Primary Flight Display) в крайнем нижнем положении также не было принято экипажем во внимание.

Торец ВПП 26 был пройден на высоте, значительно превышающей расчетную. Самолет пролетел всю длину ВПП со снижением до высоты принятия решения 100 футов (30 м). На этой высоте КВС озвучил решение об уходе на второй круг из-за отсутствия визуального контакта с наземными ориентирами. Однако режим ухода на второй круг (TO/GA) был активирован только на высоте 52 фута (16 м).

В процессе ухода на второй круг самолет в 900 м после пролета выходного торца ВПП 26 (входного торца ВПП 08) и в 60 м правее ее оси произвел посадку на грунт с перегрузкой 6 ед. Затем, отделившись от земли и столкнувшись с бетонным ограждением аэропорта, самолет выкатился на территорию дачного поселка в районе БПРМ (1000 м от торца ВПП 08), полностью разрушился и сгорел. 17 домов поселка полностью разрушено, 6 значительно повреждено. Погибло 34 жителя (17 взрослых и 17 детей). 14 человек ранено. Один из пострадавших скончался 21 января. Три члена экипажа погибли в момент катастрофы, четвертый скончался по дороге в больницу. Разброс обломков самолета составляет примерно 400х80 м.

Фактическая погода на аэродроме Манас в момент АП: ветер 60°, 01 м/с, видимость: начало ВПП 100/RVR400 м, середина ВПП 100/RVR350м, конец ВПП 100/RVR400м, вертикальная видимость 50м, температура воздуха минус 09°С.

Напомним, 16 января в 7.17 утра грузовой Боинг 747 не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал близ аэропорта на жилые дома в селе Дача-СУ. Самолет летел по маршруту Гонконг – Бишкек - Стамбул, в Бишкеке должен был сесть на дозаправку. В результате авиакатастрофы погибли около 40 человек, в том числе 4 члена экипажа. Грузовой самолет принадлежал турецкой компании.

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