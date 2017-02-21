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Опубликована неофициальная причина крушения Боинга под БишкекомОпубликована неофициальная причина крушения Боинга под БишкекомДУМК: Перевозкой паломников в Мекку на хадж-2017 займется "Flynas"ДУМК: Перевозкой паломников в Мекку на хадж-2017 займется "Flynas"

Паломников Кыргызстана в Мекку пожелала доставить лишь одна авиакомпания

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411312-ru.html

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21 февраля 2017, 16:03       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В 2017 году кыргызстанских паломников в Мекку для совершения хаджа доставит арабская авиакомпания Flynas, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Муфтият объявил конкурс среди авиакомпаний КР и Саудовской Аравии. Своевременно подала документы только Flynas.
Межведомственная комиссия определила, что она отвечает всем требованиям, и определила ее победителем конкурса.
В этом году стоимость перелета составит 1 550 долларов. Хадж, предположительно, начнется осенью.
Паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) - пятый из обязательных актов поклонения, предписываемых исламом. Хотя бы раз в жизни его должен совершить каждый мусульманин, если он имеет такую возможность.

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