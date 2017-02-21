Паломников Кыргызстана в Мекку пожелала доставить лишь одна авиакомпания

21 февраля 2017, 16:03 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В 2017 году кыргызстанских паломников в Мекку для совершения хаджа доставит арабская авиакомпания Flynas, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Муфтият объявил конкурс среди авиакомпаний КР и Саудовской Аравии. Своевременно подала документы только Flynas.

Межведомственная комиссия определила, что она отвечает всем требованиям, и определила ее победителем конкурса.

В этом году стоимость перелета составит 1 550 долларов. Хадж, предположительно, начнется осенью.

Паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) - пятый из обязательных актов поклонения, предписываемых исламом. Хотя бы раз в жизни его должен совершить каждый мусульманин, если он имеет такую возможность.