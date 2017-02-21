МИД КР пояснил, о каких жертвах "блокады 2010 года" говорил Атамбаев

21 февраля 2017, 16:05 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова приняла посла Казахстана в связи с комментариями МИД соседней страны по высказыванию президента Алмазбека Атамбаева, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.

Ранее Атамбаев, говоря о членстве ЕАЭС заявил, что в 2010 году Казахстаном создавались блокады, что привело к человеческим жертвам. МИД Казахстана потребовал от коллег из Кыргызстана разъяснений по этому высказыванию.

Кемелова довела до сведения казахстанской стороны соответствующую информацию о ситуации 2010 года, когда перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей, включая ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана.

В частности, пояснила Кемелова, когда из-за невозможности пересечь границу легально, группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Речь шла еще о том, что приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи, отмечает МИД.

Также, первый заместитель главы МИД Кыргызстана напомнила, что в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств.

Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни, сообщили в МИД.

"Закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане. В то же время, в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств", - отметила Кемелова.

Кроме того, первый заместитель министра иностранных дел КР подчеркнула, что на сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов 4 пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.