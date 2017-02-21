МИД Кыргызстана рассказал МИД Казахстана о случаях гибели людей в 2010 году из-за закрытых границ

21 февраля 2017, 15:51 Комментарии

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова 21 февраля встретилась с послом Казахстана Айымдосом Бозжигитовым. Об этом сообщила пресс-служба МИД. В связи с комментарием МИД Казахстана относительно интервью президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева телеканалу "Евроньюс" Д.Кемелова рассказала казахстанской стороне о ситуации 2010 года, когда перекрытые в связи с апрельскими событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали серьезные проблемы для людей.

По словам Д.Кемеловой, в 2010 году были ситуации, приведшие к летальному исходу среди граждан Кыргызстана. В частности, из-за невозможности пересечь границу легально группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Проходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи.

Д.Кемелова напомнила, что в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло жизни тысячи людей реальной угрозе. Закрытие границ привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане.

"В то же время в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших государств", - отметила Д.Кемелова.

Она отметила, что на сегодняшний день из 12 контрольно-пропускных пунктов 4 пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.