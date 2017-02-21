Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МИД Кыргызстана рассказал МИД Казахстана о случаях гибели людей в 2010 году из-за закрытых границМИД Кыргызстана рассказал МИД Казахстана о случаях гибели людей в 2010 году из-за закрытых границPONY EXPRESS презентовал стратегию развития логистики в КыргызстанеPONY EXPRESS презентовал стратегию развития логистики в Кыргызстане

Султан вспоминает родителей, но мы объясняем, что теперь он наш ребенок, - дедушка мальчика, родители которого погибли в авиакатастрофе

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411309-ru.html

Похожие новости

Экипаж "Боинга" не контролировал высоту полета, и во время ухода на второй круг столкнулся с бетонным ограждением, - AirDisaster о причинах авиакатастрофы в Дачи СУ

ЮНИСЕФ: Как помочь родителям развивать детей с раннего возраста?

Причины авиакатастрофы под Бишкеком названы агентством AirDisaster

Органы местной власти теперь обязаны принять документы за 30 минут

В центре Бишкека при пожаре в доме погибла женщина

21 февраля 2017, 15:47       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайкул Исакунова посетила Султана Абакирова, родители которого погибли в результате авиакатастрофы в селе Дачи-СУ. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ведомства.
По словам дедушки Султана, мальчик сейчас ходит в школу, посещает шахматный кружок. "Конечно, временами он вспоминает родителей. Но мы объясняем, что он не один, говорим, что теперь он наш ребенок. Подготовили все необходимые документы для того, чтобы Султану назначить опекуна", - рассказал он.
Министр Т.Исакунова отметила, что правительство Кыргызстана совместно с гражданским сектором оказывает поддержку пострадавшим лицам в результате авиакатастрофы.
"Министерство провело оценку потребностей пострадавших лиц. Особо уделяется внимание детям, оставшимся без попечения родителей. Министерство будет оказывать социальное сопровождение вашей семье", - обратилась она опекунам Султана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум