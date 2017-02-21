Султан вспоминает родителей, но мы объясняем, что теперь он наш ребенок, - дедушка мальчика, родители которого погибли в авиакатастрофе

21 февраля 2017, 15:47 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайкул Исакунова посетила Султана Абакирова, родители которого погибли в результате авиакатастрофы в селе Дачи-СУ. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

По словам дедушки Султана, мальчик сейчас ходит в школу, посещает шахматный кружок. "Конечно, временами он вспоминает родителей. Но мы объясняем, что он не один, говорим, что теперь он наш ребенок. Подготовили все необходимые документы для того, чтобы Султану назначить опекуна", - рассказал он.

Министр Т.Исакунова отметила, что правительство Кыргызстана совместно с гражданским сектором оказывает поддержку пострадавшим лицам в результате авиакатастрофы.

"Министерство провело оценку потребностей пострадавших лиц. Особо уделяется внимание детям, оставшимся без попечения родителей. Министерство будет оказывать социальное сопровождение вашей семье", - обратилась она опекунам Султана.