В 2016 году при поступлении на госслужбу компьютерное тестирование прошли 17,5 тыс. человек, проверку на детекторе лжи — 149

21 февраля 2017, 15:54 Комментарии

В 2016 году в компьютерном тестировании приняли участие 17 тыс. 571 человек, 50-процентный порог преодолели 6 тыс. 811 человек. Об этом стало известно 21 февраля на заседании коллегии Государственной кадровой службы.

На тестирование не явились 3540 человек. В 2016 году в Центр тестирования поступило 560 заявок, в том числе из государственных органов и органов МСУ - 343, а также из территориальных представительств ГКС - 217.

В 2016 году проверку с применением полиграфа (детектора лжи) в госслужбу прошли 149 человек.

Полиграф применяется при проведении конкурса и аттестации с 2010 года в госорганах в том числе:

- Государственной кадровой службе КР (с 2010 года на должности в аппарат ГКС);

- Государственной налоговой службе при правительстве КР (с 2011 года);

- Счетной палате КР (впервые с февраля 2013 года при проведении аттестации);

- Судебной департаменте Верховного суда КР (впервые с 2014 года при проведении конкурса);

- Управлении делами Жогорку Кенеша КР (впервые с 2014 года при проведении конкурса и аттестации).

- при проведении конкурса на должность статс-секретаря госорганов и аттестации действующих статс-секретарей (с 2010 года).