В деятельности Минсельхоза выявлены нарушения законодательства о госслужбе

21 февраля 2017, 15:54 Комментарии

В ходе мониторинга, проведенного Госкадровой службой в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР в его 11 подведомственных структурах, выявлены нарушения законодательства о государственной службе. Об этом заявлено сегодня на заседании коллегии ГКС.

При проведении мониторинга изучены приказы по личному составу, личные дела государственных гражданских служащих, трудовые книжки, протоколы аттестацинно-конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора, протоколы комиссии по этике и др.

"По результатам проверки установлено, что на вакантные административные государственные должности назначены 76 лиц вне конкурса с приставкой "исполняющие обязанности, до проведения конкурса" на основании трудовых договоров. При этом отсутствуют заключенные трудовые договора. Анализ качественного состава госслужащих министерства показал, что 8 сотрудников не соответствуют квалификационным требованиям, также отсутствуют квалификационные требования к 9 административным государственным должностям, предусмотренные штатным расписанием", – говорится в сообщении.

По всем выявленным нарушениям в Минсельхоз подготовлены и направлены соответствующие рекомендации по устранению выявленных нарушений в установленном порядке. Рекомендации не исполнены в полном объеме.