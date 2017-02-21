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В деятельности Минсельхоза выявлены нарушения законодательства о госслужбе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-deya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411307-ru.html

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21 февраля 2017, 15:54       Комментарии

В ходе мониторинга, проведенного Госкадровой службой в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР в его 11 подведомственных структурах, выявлены нарушения законодательства о государственной службе. Об этом заявлено сегодня на заседании коллегии ГКС.
При проведении мониторинга изучены приказы по личному составу, личные дела государственных гражданских служащих, трудовые книжки, протоколы аттестацинно-конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора, протоколы  комиссии по этике и др.
"По результатам проверки установлено, что на вакантные административные государственные должности назначены 76 лиц вне конкурса с приставкой "исполняющие обязанности, до проведения конкурса" на основании трудовых договоров. При этом отсутствуют заключенные трудовые договора. Анализ качественного состава госслужащих министерства показал, что 8 сотрудников не соответствуют квалификационным требованиям, также отсутствуют квалификационные требования к 9 административным государственным должностям, предусмотренные штатным расписанием", – говорится в сообщении.
По всем выявленным нарушениям в Минсельхоз подготовлены и направлены соответствующие рекомендации по устранению выявленных нарушений в установленном порядке. Рекомендации не исполнены в полном объеме.

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